東吳演講不准抗議！黃國昌：尊重主辦單位

▲東吳大學演講「不准抗議」，民眾黨立院黨團總召黃國昌稱是主辦單位安排。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.21）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期陸續受邀到政治大學、東吳大學等校園演講，但有網友發現，在東吳大學演講活動的報名表單中卻寫明「禁止任何形式抗議......違者視情況進行制止或驅離等措施」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（21）日受訪表示，人不能老是雙標，可以去地檢署「走讀」，到學校卻要別人不能挑戰，這不是學生希望看到的。黃國昌回應表示，他是受邀去演講，尊重主辦單位的規劃。

黃國昌昨日前往政大演講，有學生列印100多份憲法法庭釋憲申請書到場，要求藍白還他們憲法法庭。黃國昌12月3日也將前往東吳大學演講，卻有學生發現報名表單中卻寫明「禁止任何形式抗議」，引發熱議。

民眾黨立院黨團今日上午舉行「火車早就開走了 卓榮泰還在迷路」記者會，會後媒體詢問在政大演講遇到抗議，以及東吳演講禁止抗議，黃國昌說，昨天沒遇到什麼抗議，他知道有學生在那邊發傳單，昨天有學生問這個問題，他也就回答了，那如果這個就是所謂的抗議的話，「我有一點驚訝了」。

針對東吳部分，辦的部分他是受邀的人，那對於主辦單位他們相關的規劃，對於他來講就是尊重。

