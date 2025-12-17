東吳設端木愷校長獎學金 新生最多4年領240萬

（中央社記者許秩維台北17日電）東吳大學今天宣布，自115學年度起設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，學測或分科測驗成績表現特別傑出，並以東吳為第1志願錄取的新生，最高4年可獲新台幣240萬元獎勵。

東吳大學今天發布新聞稿表示，已故前校長端木愷任內致力高教發展，對校務與人才培育貢獻深遠；為延續端木愷推廣教育、培育人才的精神，在新任董事長唐松章倡議下，集結校友及各界力量，設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，也落實學校以學生為核心的辦學精神。

端木愷校長獎學金分為新生入學成績傑出獎學金及新生入學成績優秀獎學金，新生入學成績傑出獎學金鎖定學測或分科測驗成績表現特別傑出，並以東吳為第1志願錄取的新生，最高4年內可領240萬元；新生入學成績優秀獎學金則針對志在東吳且品學兼優的新生，最高獎勵1學年，每學期發給3萬元。

東吳大學表示，獲獎學生除了入學成績優異，也必須於就學期間維持良好學業表現與品行，方能續領獎學金，藉此鼓勵學生持續精進學習、穩定投入專業養成；端木愷校長獎學金經費來自校友及認同東吳治校理念的社會人士捐助，並採專帳管理，以確保資源長期穩定運作。（編輯：張雅淨）1141217