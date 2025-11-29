東吳超馬完美落幕 6度獲金牌賽事認證

記者張翔程／臺北報導

2025東吳國際超級馬拉松今（30）日完美落幕，33位超馬好手同場競速，通過日夜溫差劇烈的挑戰，達成年度重要賽事，長達24小時不停歇的東吳超馬再次寫下國內賽事的里程碑，6度獲得國際超級馬拉松總會金牌賽事認證。

今年東吳超馬蟬聯金牌賽事榮譽，共7位選手達到國際標準 (男244公里、女子224公里)，其中男子組有4位選手達國際標準，分別是西班牙選手伊凡·羅培茲以261.7公里奪冠，日本選手福元翔輝254.9公里、田中秀和254.5公里分居亞、季軍，女子組有3位選手達標，日本選手仲田光穗259.8公里封后，烏克蘭選手奧萊娜·舍甫琴科244.4公里、日本選手兼松藍子227.8公里分居第2、3名。

國內選手也不遑多讓，張家鈞跑出227.5公里獲得國內男子組第1，第2、3名分別為蔡性國217.7公里及李俊昌212公里，女子組葉霞琴以215.2公里獲得國內女子組優勝，分居第2、3名為黃筱純206.4公里、林捷如199.0公里。

今年33位選手共計20人跑進200公里，更勝去年的成績表現，而來自馬來西亞的生命鬥士曾志龍，以82.8公里跑出近年來24小時最佳成績，50公里通過大會時間為10小時25分54秒，不只突破個人最佳成績，並有機會申請腦性麻痺選手世界紀錄。

2025東吳國際超級馬拉松6度獲得金牌賽事，共有7位選手達到國際標準。（東吳大學提供）

西班牙選手伊凡·羅培茲（中）跑出261.702公里奪冠。（東吳大學提供）

馬來西亞的生命鬥士曾志龍跑出近年來24小時最佳成績。（東吳大學提供）

前世界紀錄保持人日本選手仲田光穂封后。（東吳大學提供）