東吳超馬11月底開跑 攜手故宮展古今運動魅力

（中央社記者許秩維台北17日電）2025東吳國際超級馬拉松將於11月底開跑，東吳也和故宮合作舉辦特展，展示東吳超馬歷屆精彩影像，並精選故宮與運動相關的繪畫作品，帶領觀眾感受古今運動魅力。

東吳大學今天發布新聞稿指出，2025東吳國際超級馬拉松將於11月29日至30日在東吳大學外雙溪校區溪望操場開跑，邀請34名國內外超馬好手齊聚角逐24小時邀請賽，東吳也朝第6度獲國際超馬總會金牌賽事認證的目標邁進。

除了國際邀請賽外，東吳大學表示，賽會同步舉辦「30分鐘及60分鐘個人體驗賽」與「5小時超馬接力賽」，邀請校友、教職員工生、企業跑團與贊助夥伴參與，總參賽人數約800人；今年賽事更結合綠色教育與碳足跡盤查，同時加入「路跑賽事永續聯盟」，從減碳、廢棄物分類到綠色交通，持續推動更永續的賽事藍圖。

另外，東吳大學和故宮博物院合作，共同策辦「藝動雙溪—東吳×故宮運動與藝術文化特展」，展覽以「超馬精神」為主軸，即日起至12月5日展出，除了呈現東吳超馬的精神與故事和歷屆賽事精彩影像，也精選故宮院藏與運動相關的繪畫作品，如蹴鞠、滑冰、射箭、馬球等，帶領觀眾感受運動與藝術交織的文化魅力。（編輯：管中維）1141117