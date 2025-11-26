東吳通識中心偕故宮開課 沉浸館內文物深化美學涵養

（中央社記者許秩維台北26日電）東吳大學通識教育中心故宮第二專長課程「博物館公關與媒體」，首度前進故宮上課，除有導覽老師解說文物歷史，故宮書畫文獻處科長邱士華也向學生介紹北宋西園雅集傳奇特展。

東吳大學今天發布新聞稿指出，為發揚故宮文物所蘊含的歷史與藝術價值，東吳大學於今年3月13日與國立故宮博物院簽署「國立故宮博物院與東吳大學合作備忘錄」，以推廣華人文化。

東吳大學通識教育中心故宮第二專長課程「博物館公關與媒體」近日首度前進故宮上課，授課教師蔡佳芳除了帶領學生欣賞書畫、文獻、瓷器等文物，也邀請邱士華向學生介紹「千年神遇－北宋西園雅集傳奇特展」，故宮還派遣多名導覽老師，分批為學生解說。

廣告 廣告

蔡佳芳表示，文化藝術是一種潛移默化的學習，若能善用東吳鄰近故宮的地理優勢，並讓學生置身於博物館內聆聽專業人士分享，有助於學生對文化產生更深層的理解與回饋。

邱士華提到，故宮典藏許多文物瑰寶，如今兩個重要的文化機構已簽署合作備忘錄，學生可把握得來不易豐碩資源，親臨故宮，充實並涵養自身美學內涵。（編輯：陳仁華）1141126