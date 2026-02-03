東吳通識攜手配音工會 簽署MOU開啟聲音教育新頁

東吳大學通識教育中心與臺北市配音人員職業工會簽署學術交流與合作協議

為了促進國內配音文化，同時拓展通識教育的實務領域，東吳大學通識教育中心自114學年起，與臺北市配音人員職業工會攜手合作，率先推出一系列活動，命名為「聲音魔法學苑」，帶領學生探索聲音世界的藝術。

由於「聲音魔法學苑」活動大受學生好評，東吳大學通識教育中心與臺北市配音人員職業工會簽署學術交流與合作協議（MOU），以雙方友好互惠為初衷，共同推廣配音專業及相關創意的教育合作，提升學生通識素養與實務視野。

東吳大學通識教育中心陳冠霖主任表示，面臨AI時代，聲音仍是人與人交流、溝通、表達的基礎，影響人際互動、職場進退深遠，不僅無法被取代，也是生而為人特有的優勢；藉由與臺北市配音人員職業工會合作，學生將獲得更多元且貼近產業現場的學習機會。

臺北市配音人員職業工會曹冀魯理事長表示，希望能藉由此次簽署MOU，讓更多同學對聲音表演產生興趣，甚至發掘新世代的優秀配音人才，非常榮幸、也非常感謝能與東吳大學合作，為教育的願景共創一份心力。

目前，東吳大學通識教育中心以「聲音魔法學苑」活動為基礎，未來將持續與臺北市配音人員職業工會擘劃，開設以全方位聲音藝術表達為主題核心的課程，讓學生得以向國內資深配音員學習，配合職涯發展深入聲音領域的最前線。歡迎有興趣的民眾點閱通識教育中心與臺北市配音人員職業工會的粉絲專頁了解。( 東吳大學通識中心網站, 臺北市配音人員職業工會網站 )