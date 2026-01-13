東吳一位小將「僅出場3次」，卻殺了五虎上將中的2人，成劉備一生最痛
大陸中心／唐家興報導
提到三國名將，多數人腦海中浮現的，往往是關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠等「五虎上將」。但很少人知道，在蜀漢由盛轉衰的關鍵時刻，一名來自東吳、幾乎無名的小將，僅僅三次登場，卻接連奪走五虎上將中的兩條命，也間接改寫了劉備的命運。
【夷陵之戰前，蜀漢其實正站在巔峰】
劉備顛沛流離大半生，終於在益州站穩腳步，完成「三分天下」的版圖。然而，皇帝寶座還沒坐熱，一場夷陵之戰，卻讓蜀漢元氣大傷。
這場戰役不只燒光了多年積累的兵力，更造成蜀漢年輕將領大量戰死，人才斷層自此出現，也為劉備後半生的悲劇埋下伏筆。
【出場只有3次，卻是蜀漢最致命的「黑馬」】
在這段歷史中，一名叫馬忠的東吳小將悄悄登場。他是潘璋麾下的司馬，官職不高、兵力不多，在名將如雲的三國舞台上，本該只是過場角色。但歷史往往由小人物推動，馬忠正是其中最具代表性的一位。
【第一次出手，就擒殺「威震華夏」的關羽】
關羽兵敗麥城、突圍返蜀途中，馬忠奉命攔截。面對赤兔馬與青龍偃月刀，馬忠自知正面硬拚毫無勝算，索性準備絆馬索伏擊。
結果，關羽距離蜀地僅剩數十里，卻因赤兔馬中計翻倒，被馬忠生擒。這場意外，直接導致關羽被處決，也徹底點燃劉備「伐吳復仇」的怒火。
【第二次登場，又射落老將黃忠】
劉備不顧群臣反對，傾國之力伐吳。年邁的黃忠原本只隨軍輔佐，卻仍執意上陣，並一度擊退潘璋。潘璋不敵，暗中再度請出馬忠設伏。黃忠誤入包圍圈，被馬忠一箭射中，重傷不治。至此，五虎上將已有兩人死於這名無名小將之手。
【不是硬實力，而是戰場的殘酷現實】
若論正面交鋒，馬忠不可能是關羽、黃忠的對手。但戰場從不只比武藝，也比時機與手段。伏擊、偷襲、誘敵，正是弱者在亂世中存活的方式。也正因如此，馬忠成了蜀漢史上最刺眼、卻又最容易被忽略的名字。
【第三次出場，迎來諷刺結局】
馬忠最後一次登場，卻是自己的死期。潘璋被關興所殺後，馬忠一心報仇，卻在熟睡中遭糜芳暗算，死法與張飛如出一轍。短短三次登場，兩次改寫蜀漢命運，第三次則悄然落幕。
【小將不小，卻成劉備盛極而衰的關鍵拼圖】
馬忠沒有留下赫赫戰功，也沒被後世大書特書，卻在最關鍵的節點，接連擊碎蜀漢的支柱。對劉備而言，他或許不是最強的敵人，卻是一生最痛的變數。
