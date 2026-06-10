東商納稅服務隊圓滿交棒 技職青年學以致用展現服務實力

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臺東高商納稅服務隊服務學生實習狀況(東商提供)

(左起)財政部南區國稅局臺東分局服務管理課課長劉素妮、秘書洪素婷、分局長楊美美、臺東高商校長林明錚、學生陳小康、學生黃馨慧、學生林菀琪、臺東高商實習主任歐佩芬、實習組長郭姿廷。(東商提供)

(左起)財政部南區國稅局臺東分局秘書洪素婷、分局長楊美美、學生張皓翔、學生吳政瑾、學生賴儀萱、學生黃玟嘉、學生陳祐鈞、南區國稅局服務管理課課長劉素妮、綜合所得稅課課長盧瓊欣。(東商提供)

(第一排左起)財政部南區國稅局臺東分局服務管理課課長劉素妮、秘書洪素婷、臺東高商校長林明錚、實習主任歐佩芬、實習組長郭姿廷與納稅服務隊同學合影。(東商提供)

隨著115年度綜合所得稅申報季節圓滿落幕，國立臺東高級商業職業學校遴選多位表現優異且具備熟練資訊操作能力的高三學生，組成專業的「納稅服務隊」。學生們自今年5月4日起分為四個梯次，進駐財政部南區國稅局臺東分局，在為期一個月的報稅期間，以嚴謹的專業態度與服務熱忱，協助臺東在地鄉親精準完成年度報稅工作，不僅展現技職教育的紮實成果，也獲得地方民眾的高度肯定。

臺東高商指出，為了確保稅務申報的正確性與服務品質，參與的學生在正式上線服務前，已於4月份完成國稅局辦理的深度勤前講習，內容包括稅務法令、申報流程以及確保申報準確性與合法性的核心精神。

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在一個多月的實習期間，學生們在國稅局人員的專業指導下，有條不紊地執行各項任務，包括輔導納稅義務人填寫申報書、操作網路申報系統、解答基礎稅務疑問以及整理申報資料，透過嚴謹的操作流程，協助民眾快速釐清所得與扣除項目，大幅縮短了申報等候的時間。

實習主任歐佩芬指出，這項服務不僅是技能的磨練，更是一場深刻的職業道德教育，讓學生在與民眾面對面交流中，學習以專業和親切的態度應對實務情境。

校長林明錚也對納稅服務隊的表現給予肯定，強調學校始終致力於將專業技能與社會責任感並重發展，學生將課堂理論轉化為精準高效的服務行動，正是學以致用、服務社會的最佳體現。

隨著報稅季順利畫下句點，臺東高商期許未來能持續與國稅局推動長期合作，進一步提升稅務教育的普及度與民眾申報的便利性，讓具備專業素養與服務使命的優秀青年，持續成為推動社會進步的重要力量。