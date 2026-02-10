東園國小勇奪世界少棒冠軍 中華郵政今發行紀念郵票

東園國小去年代表台灣在威廉波特世界少棒錦標賽取得睽違29年的冠軍後，中華郵政公司在賴清德總統的指示下，於今天(10日)發行紀念郵票。金牌總教頭賴敏男感動地表示，這個郵票就是他的國光獎章！

「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」發行典禮10日下午在台北市東園國小盛大舉行。包括金牌總教頭賴敏男帶領的教練團以及13位奪冠的少棒小將，還有東園國小校長張鍾榮、台灣世界少棒聯盟理事長黃英華等人都現身見證郵票的發行。

身為球迷的中華郵政董事長王國材開心地表示，今天終於來到他仰慕已久、曾培育出50位職棒球星的棒球名校，尤其東園國小去年代表台灣出征威廉波特世界少棒錦標賽，以7比0完封美國且12場全勝的成績，拿下中華小將睽違29年的冠軍，也是東園國小少棒隊繼1972年首度奪冠後，時隔53年再度奪冠！

王國材指出，中華郵政非常榮幸透過郵票紀錄東園國小奪冠的光榮時刻，也將小將們奪冠的英姿永遠載入史冊。他說：『(原音)發行郵票很重要，它會永遠記在我們中華郵政這個郵票的歷史，這個跟我們國家歷史一樣，都會記下來，也把你們冠軍的光榮永遠記載在中華民國的郵票史上。那我們這次有2枚郵票，分別是「最強團隊」跟「榮耀時刻」，主要是紀錄我們少棒隊員在球場上拚搏的英姿，另外就是你們奪冠的瞬間，大家開心的喜悅。』

賴敏男則是感謝13名奪冠的孩子，「雖然他們只知道3C產品，搞不清楚這個郵票的用處，也不在意」，但他在東園國小服務了33年，如今受到肯定，夫復何求，郵票雖不是獎金，卻是無價的，也是他一輩子的榮耀。賴敏男說：『(原音)今天我要感謝這13個孩子，他們是「冠軍之路」的縮小版。這個郵票就是我的國光獎章！』

王國材透露，發行郵票最困難的就是要取得有授權的照片，因此他特別感謝美聯社、東園國小校長以及北美「世界日報」記者許振輝的協助。這也是中華郵政繼去年1月發行世界12強冠軍紀念郵票後，再度發行冠軍紀念郵票，「如同冠軍的傳承」，他也希望即將開打的WBC經典賽能延續台灣奪冠的熱潮，同時期勉東園小將們未來成為中職、日職或美國職棒大聯盟的球星。(編輯：宋皖媛)