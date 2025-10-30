東園少棒大排場、女壘隊民間宴！議員批獎勵差別待遇

台北市近年有許多小將在國際發光發熱，除了東園國小在2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪冠軍，北投國中女壘隊同樣也稱霸國際賽場。（台北市教育局提供）

台北市近年有許多小將在國際發光發熱，除了東園國小在2025威廉波特世界少棒錦標賽勇奪冠軍，北投國中女壘隊同樣也稱霸國際賽場。台北市議員陳賢蔚表示，市長蔣萬安請少棒隊吃大餐，還風光舉辦遊行，女壘隊卻是由民間人士請吃飯，要求市府訂定清楚獎勵機制，避免「差別待遇」爭議。台北市教育局30日回應，已著手訂定獎勵標準，以達公平性。

陳賢蔚在議會教育委員會提出「市長接見提案」表示，東園國小少棒隊奪下世界冠軍後，蔣萬安請吃和牛、海鮮大餐，還宣布注入498萬元「訓練獎勵大禮包」，提供選手與教練獎勵金、培訓及訓練資源，更在北市風光舉辦冠軍遊行。

陳賢蔚說，北投國中女壘隊同樣於今年參加「2025貝比魯斯聯盟U16女子壘球世界錦標賽」榮獲冠軍，雖然教育局宣布投入100萬元的比賽獎勵金與專項補助，蔣萬安也親自接見表揚，但女壘隊卻是由民間人士宴請。

陳賢蔚認為，蔣萬安是以台北市大家長的身份獎勵選手，應該要追求公平，要求教育局、體育局訂定清楚的獎勵機制，才能避免延伸出「差別待遇」爭議。

議員陳重文建議，市府可用是競技運動還是非競技運動訂定機制，才較容易區隔困難度跟含金量。另外，議員洪健益指出，常常有隊伍要出國比賽卻苦無經費，市府應該更積極補助選手。

委員會最後決議通過提案，請局處研議。教育局、體育局昨回應，已訂有補助辦法，提供學校申請國外移地訓練及參賽費用，最高每人補助5萬元、每團隊補助60萬元。

此外，針對國際賽事獎勵，教育局表示，已著手按賽事等級、特殊性等評估訂定獎勵標準，以達公平性。

