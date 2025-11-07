東園少棒奪世界冠軍 民團送特製獎盃慶功

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）棒球名校東園國小今年勇奪威廉波特世界冠軍，讓睽違29年的冠軍重回台灣懷抱，長年認養東園的台灣弘久社會關懷協會，今天送上新球衣及特製獎盃祝賀，盼持續點亮台灣之光。

第5屆台灣弘久社會關懷協會會員大會暨公益晚宴今天舉行，印尼駐台代表艾吏福（Arif Sulistiyo）、衛生福利部長石崇良、民進黨團總召柯建銘等人到場；東園少棒也應邀出席，當司儀唱名，現場響起熱烈掌聲。

東園小將們帶來一段特殊的戰呼，讓氣氛嗨到最高點，而弘久會除送上新球衣，還準備外形十分搶眼的特製獎盃恭喜奪冠。

前立法委員、台灣弘久社會關懷協會榮譽理事長洪奇昌，會前告訴中央社記者，創立弘久會12年來，集結各界力量關懷不同的社會族群，從基層公務人員、弱勢、僑生到新住民，除了物資與急難救助，同時還提供獎學金，盼讓希望向下扎根，這也是當初為何會認養東園國小。

他笑說，「很多人聽到『弘久』，會疑惑是品酒會，其實意思是指社會工作要做得長長久久」，後續接棒的歷屆理事長分別來自中小企業、教育界，弘久會作為公益團體，將持續為社會帶來更多貢獻與溫暖。

東園國小總教練賴敏男不斷把感謝掛嘴邊，他沒想到8月底拿冠軍到現在2個多月了，還能有這樣的效應在，直呼非常開心，畢竟這個冠軍真的非常不容易。

賴敏男說，感謝協會各方面贊助，讓東園國小少棒球隊可以沒有後顧之憂「打仗」，拿到國際賽好成績；謝謝各界一路相挺，接下來最重要的是承先啟後，秉持訓練精神，在冠軍加持下，更加緊腳步，希望未來比賽都能有好成績。

現任弘久會理事長吳明錦透露，他生長的年代，幾乎每個人都有棒球夢、棒球魂，他卻被爸爸吐槽「沒有那個能耐，就不做白日夢」，但每個小孩都有各自天分，少棒扎根扎得好，青棒、成棒、職棒就精彩，絕對可以在國際發光發熱，因此從各方面資助小朋友。

弘久會認養東園已6年，看著孩子們拿到威廉波特冠軍，吳明錦覺得也算是實現自己的棒球夢，為台灣棒球魂增添新的生命力，這是台灣人共同夢想；今天的公益晚宴也是慶功宴，讓東園少棒的學弟妹看到，好好打球就會有這樣的榮耀，相信會更加激發鬥志。（編輯：吳素柔）1141107