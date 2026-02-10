東園少棒封王紀念郵票今發行 總教練鼻酸：郵票就是我的國光獎章

台北市東園國小少棒隊去年奪下威廉波特世界少棒賽冠軍，是台灣小將睽違29年再度封王，中華郵政公司為紀念這得來不易的榮耀，於10日發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」1套2枚，郵票呈現出「最強團隊」拼戰英姿，以及國旗飄揚的「榮耀時刻」。（陳君瑋攝）

台北市東園國小少棒隊去年奪下威廉波特世界少棒賽冠軍，是台灣小將睽違29年再度封王，中華郵政公司為紀念這得來不易的榮耀，於10日發行「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」1套2枚，郵票呈現出「最強團隊」拼戰英姿，以及國旗飄揚的「榮耀時刻」。總教練賴敏男與「帥一下」教練駱政宇感動表示，這是一輩子的榮耀，賴敏男更哽咽直言「郵票就是我的國光獎章。」

「2025威廉波特世界少棒冠軍紀念郵票」於今日發行，中華郵政公司也於東園國小舉辦郵票發行典禮。

中華郵政公司董事長王國材表示，本次郵票主題為「最強團隊」及「榮耀時刻」，生動呈現隊員們奮力拼搏的英勇身姿及團隊揮舞國旗的感動畫面，全張郵票更記錄我國少棒自民國58年首度奪冠以來，至114年第18次奪冠的榮耀歷程，象徵台灣在世界少棒賽場上屢創佳績的傳承與精神，極具收藏價值。

王國材說，每一枚郵票的照片都需要授權，為了蒐集球隊的照片，過程相當不易，特別謝謝美聯社、東園國小校方以及《世界日報》所拍攝、提供珍貴照片，才能將此光輝時刻永久載入中華民國郵票史冊。

賴敏男則回憶書信時代的浪漫，他與嘉義出身的太太當時是靠著書信往返定情，所以對他而言郵票本就別富意義，雖然球隊沒有像「12強」國家隊有幾千萬的國光獎金及國光獎章，孩子們可能也還不懂郵票的意義，但對他而言「郵票就是我的國光獎章」，是一輩子對成就的肯定。

賴敏男更特別感謝13位小球員，語帶哽咽地提到中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍的紀錄片《冠軍之路》，表示今天站在眼前的這13位小球員，正是《冠軍之路》的縮小版，未來其中一定有人能成為職棒選手，在國際舞台上發光發熱。

今日轉任專任教練的駱政宇則說，獲得冠軍並發行紀念郵票的意義不僅是當下的榮耀，更是一段會永久被人們記住的歷史，他希望這張郵票，能在球員、教練甚至是球員家庭未來面臨人生低潮或不順遂時，成為一股「正向的力量」，幫助他們度過難關。

