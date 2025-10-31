東園調度站卡關！許淑華：北市2030公車全面電動化恐跳票

【警政時報 鄭元毓、鄭自達/綜合報導】臺北市議員許淑華31日於議會財建部門質詢時表示，臺北市的市區公車全面電動化目標恐將跳票，臺北市電動公車佔比進度已落後其他縣市，更因公運處東園調度站土地被借予市場處作為第一魚果市場改建的中繼站，導致調度站土地遲遲無法歸還，連帶影響電動公車充電樁的建置，要求市長蔣萬安必須立即拿出解方。

許淑華表示，交通部以2030年市區公車全面電動化為目標，臺北市也應跟上淨零排放的腳步。然而，目前臺北市3,325輛公車中，電動公車僅有925輛，佔比約27.8%，進度明顯落後，相較之下，台中市電動公車佔比已接近48%。若按北市府每年汰換400輛公車的規劃，仍需等到2031年才能完成目標。

然而，更嚴重的問題出在東園調度站的土地爭議，該調度站原本是三條繁忙公車路線的匯集地，卻因借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室而無法取回。許淑華指出，魚果市場改建案原定2023年完工，卻因工程嚴重延宕，目前進度僅約47%，預計要拖延至2031年1月才能完工。這意味著東園調度站將被佔用到2031年後才能歸還，導致臺北市無法如期興建足夠的充電樁供全數電動公車使用。

許淑華進一步說明，目前東園站的公車均移到水利處管轄的華中橋堤外停車場停放，但若要在堤外設置充電樁，恐面臨天候不佳、河水暴漲時充電樁毀損的風險，且據公運處與市場處的會議記錄指出，公運處曾坦言市場改建案延宕已影響電動化時程，要求提前歸還土地，但市場處仍稱有需求，最終會議決議僅是「公運處與業者、水利處自行協調」，形同市府跨局處協調毫無進展。

許淑華強調，公車電動化與第一果菜市場改建都是臺北市的重大建設，現在兩個案子卻因市府行政效率問題而卡關。她要求蔣萬安市長必須立即成立跨局處小組，針對市場處的冷藏設備需求和公運處的充電樁設置，提出具體的替代與配套方案，財政局應立即盤點現有可調度之市有地，並與產發局及交通局協調，以解決中繼市場冷藏設備、辦公空間及公車充電樁設置的需求，以避免臺北市成為全國公車電動化進度最緩慢的城市。

