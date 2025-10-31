東園調度站卡關！許淑華：北市2030公車全面電動化恐跳票
【警政時報 鄭元毓、鄭自達/綜合報導】臺北市議員許淑華31日於議會財建部門質詢時表示，臺北市的市區公車全面電動化目標恐將跳票，臺北市電動公車佔比進度已落後其他縣市，更因公運處東園調度站土地被借予市場處作為第一魚果市場改建的中繼站，導致調度站土地遲遲無法歸還，連帶影響電動公車充電樁的建置，要求市長蔣萬安必須立即拿出解方。
許淑華表示，交通部以2030年市區公車全面電動化為目標，臺北市也應跟上淨零排放的腳步。然而，目前臺北市3,325輛公車中，電動公車僅有925輛，佔比約27.8%，進度明顯落後，相較之下，台中市電動公車佔比已接近48%。若按北市府每年汰換400輛公車的規劃，仍需等到2031年才能完成目標。
然而，更嚴重的問題出在東園調度站的土地爭議，該調度站原本是三條繁忙公車路線的匯集地，卻因借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室而無法取回。許淑華指出，魚果市場改建案原定2023年完工，卻因工程嚴重延宕，目前進度僅約47%，預計要拖延至2031年1月才能完工。這意味著東園調度站將被佔用到2031年後才能歸還，導致臺北市無法如期興建足夠的充電樁供全數電動公車使用。
許淑華進一步說明，目前東園站的公車均移到水利處管轄的華中橋堤外停車場停放，但若要在堤外設置充電樁，恐面臨天候不佳、河水暴漲時充電樁毀損的風險，且據公運處與市場處的會議記錄指出，公運處曾坦言市場改建案延宕已影響電動化時程，要求提前歸還土地，但市場處仍稱有需求，最終會議決議僅是「公運處與業者、水利處自行協調」，形同市府跨局處協調毫無進展。
許淑華強調，公車電動化與第一果菜市場改建都是臺北市的重大建設，現在兩個案子卻因市府行政效率問題而卡關。她要求蔣萬安市長必須立即成立跨局處小組，針對市場處的冷藏設備需求和公運處的充電樁設置，提出具體的替代與配套方案，財政局應立即盤點現有可調度之市有地，並與產發局及交通局協調，以解決中繼市場冷藏設備、辦公空間及公車充電樁設置的需求，以避免臺北市成為全國公車電動化進度最緩慢的城市。
更多警政時報報導
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑
其他人也在看
警校合作強化交通教育 北港建國國中師生學習安全新觀念
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】面對青少年通勤安全議題，雲林縣警察局北港分局積極深化交通安全教育。今（31）日上午台灣好報 ・ 7 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 20 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 22 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 14 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆早住進王子家！閨密簡廷芮遭網洗版轟共犯「等翻車」 神隱至今
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，目前雙方皆無回應，而美國同行的閨密簡廷芮遭網友留言「區置板凳」，網友刷一排留言洗版，不過她至今仍神隱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 19 小時前