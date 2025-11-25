東基公益深耕偏鄉逾一甲子 邀您一起守護偏鄉醫療

「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動起跑，邀請創作歌手白安（右三）擔任愛心大使，與返臺的東基創院院長譚維義醫師（左二）、東基公益總執行長呂信雄（左一）合影。

東基公益總執行長呂信雄表示，隨著臺東邁入「超高齡社會」，接下來東基公益將著手籌設「樂齡長照園區」，提供全方位照顧。

創作歌手白安化身為愛心大使，捐出自己的典藏物品作為競標義賣品。

深耕臺東超過六十年的臺東基督教醫院不只是一間醫院，在醫病過程中，看見偏鄉人口老化，致使長者乏人照顧，而將服務的腳步深入社區，並逐步擴及社福、長照領域，成為「東基公益」團隊，為號召大眾持續支持偏鄉醫療及長照的需求，東基將推出「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動，邀請民眾一起加入，舒緩偏鄉醫療困境。



臺東從北到南的距離，等於西部的臺中到屏東，是全臺土地面積第三大的縣市。但根據2024年中華民國醫師公會全國聯合會統計，臺東縣每平方公里只有零點一位醫師，臺北市有四十四位，是臺東的四百四十倍。



東基公益總執行長呂信雄表示，東基自1964年由創院院長、美籍宣教士譚維義醫師在東海岸的山地巡迴醫療開始，積極克服醫療困境，走入社區、偏鄉聚落，以山巡、行動早療、居家護理、居家服務等服務，讓有需要或走不出來的長者、孩童就近獲得治療與幫助。



呂總執行長說明，東基以醫療服務出發，逐漸發展為照顧老、弱、婦、孺、病的「東基公益」平臺。單以2024年來看，行早專車總里程數近四萬五千公里，等於繞臺灣四十一圈，服務一百一十九名孩童，共計三千五百九十一人次。在長照領域中，關心長者飲食溫飽的送餐服務，去年也在臺東縣送出超過十二萬七千餐次。社福領域部分，提供無依嬰幼兒二十四小時的安置服務，也派駐「星光老師」在部落生活，提供「部落星光據點」服務，今年分別在縱谷、海岸線新設五號、六號據點，以生命影響生命。隨著臺東已邁入「超高齡社會」的當下，接下來東基公益將以醫照整合為核心，打造持續性照護網絡，著手籌設「樂齡長照園區」，提供全方位照顧。



「擁抱希望傳出愛」空中義賣活動，已邁入第十七屆，今年將希望與愛擴展到臺東，義助東基公益服務事工。從十二月一日至二十三日的週間，以「一日一物」方式線上義賣，所得全數捐做「2025東基公益愛臺東——偏鄉醫療發展基金」。愛心義賣專線：（089）310000。



在「2025擁抱希望傳出愛」空中義賣活動起跑記者會上，創作歌手白安化身為愛心大使，捐出自己的典藏物品作為競標義賣品。白安表示，臺東是爸爸的故鄉，兒時常跟爸爸回家鄉探訪阿公、阿嬤，所以對臺東有特別情感，希望透過這次活動拋磚引玉，也呼籲歌迷朋友們一起響應傳遞愛。適逢高齡九十六歲的譚維義創院院長返臺，也特地到場致意向大家表示感謝。