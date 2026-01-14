東基3醫留任 達仁有缺難補

台東縣醫療人力呈現兩樣情！達仁鄉衛生所唯一專任醫師去年底離職後，至今未有公費醫師補缺；相較之下，台東基督教醫院在衛福部「醫中計畫」支援下，每年有4名醫學中心醫師到院服務，其中3名支援期滿的專科醫師選擇留任，進一步強化院內急、重症醫療量能。

達仁鄉衛生所處於無專任醫師的情況下，雖有縣內其他衛生所醫師輪調、高雄榮總支援，並搭配IDS巡迴醫療服務，但因看診時段不固定，偶爾會出現臨時休診情形。

對此，衛生局醫政科長黃信祺表示，偏鄉地理條件是多數醫師卻步的原因，經積極爭取洽談，目前已有公費醫師表達意願，但尚未定案，後續將持續推進作業。

廣告 廣告

台東基督教醫院方面，除長期於人力銀行刊登徵才資訊外，因通過急診中度級能力評定，具備爭取醫中計畫資格，陸續迎來心臟內科、一般外科、家庭醫學科、泌尿科等專科人力，補足急重症醫療量能。

多數醫中計畫醫師在支援期滿後返回母院，但一般外科醫師李柏慶、神經內科醫師施昱丞選擇留任，一般外科醫師廖得凱則持續參與計畫，期許「愈多人留下來，偏鄉醫療就能愈齊全」。

李柏慶派任至東基期間，深刻感受到科別不夠齊全、人力明顯不足，「台北不缺我一個外科醫師，台東就缺這麼一個」；民國112年支援期滿後，他選擇留任並舉家「東漂」。

東基院長馬堅毅表示，「醫中計畫」所支援的科別屬「重中之重」，特別感謝願繼續支援或轉任的3位醫師，在緊急手術、腦中風診斷等急重症醫療上，有很大的幫助，缺少他們難以成事。