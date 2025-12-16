東大人社中心推動南迴數位轉型 AI短影音大受歡迎

臺東大學人文創新與社會實踐中心持續深化「AI花園」理念，在臺東縣達仁鄉土坂部落舉辦「AI短影音工作坊」

面對自媒體時代的浪潮與偏鄉數位落差的持續擴大，臺東大學人文創新與社會實踐中心持續深化「AI花園」理念，在臺東縣達仁鄉土坂部落舉辦「AI短影音工作坊」，深化南迴地區的數位應用能力與文化創意實踐。



這次活動由臺東大學資訊工程學系王忍成助理教授及數位媒體與文教產業學系的學生們擔任講師及助教，帶領南迴地區學員運用最新的AI工具，透過AI企劃影片腳本、AI手機剪輯、AI音樂生成等技術，將原本高門檻的影片，製作轉化為人人皆可上手的數位技能，為在地文化傳承與地方產業注入嶄新的影像生命力。



廣告 廣告

這一系列工作坊共分兩個場次，每場次吸引來自社區發展協會、社區非營利組織及地方店家等多元背景的學員熱情參與，場次約有20位學員，年齡層涵蓋20～50歲以上。



課程從「AI撰寫計畫工作坊」的基礎能量開始，進一步聚焦於「如何行銷自己」；課程以零基礎的友善設計出發，引導學員發展個人與地方特色影像內容。參與學員也將自己對土地的濃厚情感化為創作動機，以部落祭儀、日常生活、地方美食、族語教學等主題進行，透過AI的輔助，將文化細節與在地故事重組詮釋，並且製作出30到60秒的短影像。



一位來自部落的學員分享說，學會用AI幫忙想腳本、拍影片，讓部落的產品和故事能更生動地傳播出去，也可以把大家做過的事記錄下來。



教學現場學員與老師熱烈討論，也發揮創意發想，南迴地區在數位創作上的潛力已悄然萌芽。



雖然兩階段活動已經結束，東大人社中心表示，未來仍將持續擔任南迴數位科技推動的核心夥伴，協助在地建立永續運作機制，並找到屬於部落的AI應用，朝向具創造力、持續永續發展和充滿韌性的南迴鄉鎮邁進。