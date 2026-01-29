東大師範學院院長交接圓滿完成 劉金源前校長捐款力挺棒球隊

臺東大學師範學院新舊任院長交接儀式大合照。

卸任院長賴亮郡(右)與新任院長溫卓謀(左)進行印信交換、鄭憲宗校長(中)親自監交。

劉金源前校長(中)捐贈10萬元支持東大棒球隊發展。

國立臺東大學舉辦師範學院院長交接儀式，由校長鄭憲宗親自監交，見證新任院長溫卓謀接下重任，第14任校長劉金源捐贈新臺幣10萬元給東大棒球隊，希望以此鼓勵基層體育選手，展現對教育與體育發展的熱情支持。

在交接典禮中，鄭憲宗校長肯定卸任院長賴亮郡過去6年的貢獻，特別是在大學社會責任計畫上的成果，同時也期許新任院長溫卓謀能憑藉豐富的行政經驗，帶領學院持續精進。

臺東大學指出，今年8月東大將成立護理學系，並正積極推動一磚一瓦挺棒球募款計畫，要新建棒球場，讓學生有更完善的訓練環境。身為東大棒球隊推手的劉金源校長表示，看到球隊從草創時期的17人成長到現在近60人，且能在大專盃等全國賽事中奪下冠軍與季軍等佳績，感到非常振奮。

臺東大學表示，期盼未來各界持續支持，讓東大棒球隊持續精進表現，為臺東爭取更多榮耀。