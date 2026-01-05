東大幼教系「泥好！你樹誰」開展 學生以博物館形式展現教研成果

東大幼教系畢業成果展作品「親子散步手冊」

東大幼教系全體師生大合照

「泥好！你樹誰」畢業成果展現場照

國立臺東大學幼兒教育學系115級畢業成果展「泥好！你樹誰」，於昨(4)日在東大藝廊登場，此次展覽由17組畢業生透過專題研究，將幼教理論轉化為具體的繪本、教具與學術論文，呈現出厚實的教學成果與在地情懷。

臺東大學幼教系教授熊同鑫表示，此次展覽是以「博物館」形式呈現，希望學生能將專題研究，透過多元形式的研發成果，展現出學以致用的實作能力。

其中企劃組作品「親子散步手冊」是成果展中亮點之一，學生陳筠昕表示，他們將散步設計成遊戲，選擇臺東糖廠為基地，希望讓家長與孩子在走讀中找回被遺忘的歷史故事；另外，研究組學生蔡亦昕表示，臺東宜人的自然環境與支持性工作氣氛，是吸引幼教老師願意留在偏鄉服務的主因，展現學生對職場環境的深度關懷。

校長鄭憲宗表示，學生透過四年學習不僅學到專業知識，也培養出溫暖的品德素養，期許未來進入職場，能秉持這份服務的心，像大樹一樣陪伴孩子成長。