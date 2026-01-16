東大數媒系攜手臺東富山實小 讓海廢創意動起來

東大數媒系學生吳佳凌分享漁網海廢站

富山國小學生馬謙悅分享自己創作的作品

漁網海廢站作品展示

國立臺東大學師範學院為推動大學社會責任(USR)計畫，連結數位媒體與文教產業學系與富山實驗國小攜手合作「海廢學」課程，結合SDGs與海洋廢棄物議題，帶領師生走進富山海岸淨灘，並將撿拾的海洋廢棄物轉化為藝術創作與數位教具，展現大手牽小手的深度結合，落實海洋環境永續教育。

東大數媒系學生帶領國小生到海邊撿拾廢棄物，由小朋友畫出屬於自己的「海廢怪」角色，大學生再結合科技應用，將孩子的創意原形進行二次開發，製作出數位教具與遊戲，讓學童能從多元角度學習環境議題，數媒系學生吳佳凌分享，他們利用新軟體製作數位教具，讓小朋友學習海廢知識，「像是我們這組針對漁網主題，讓小朋友了解漁網從被棄置到纏繞生物，最後進入人體的過程，也學習回收再生的可能性。」

廣告 廣告

孩子在淨灘的過程，透過雙手撿拾垃圾，也深刻體會到保護環境的急迫性，富山國小學生馬謙悅分享，「我覺得淨灘最有趣，可以讓海洋變很乾淨，覺得很好」，小朋友看到大學生把自己創作的作品變得更漂亮時，也直呼「真的好可愛。」

富山國小校長張鳳珠表示，與東大數媒系合作不僅讓孩子大開眼界，也體會到自己的創意，原來能轉化為豐富的設計作品，「透過大學生帶著孩子學習，看到更密切的討論與互動，啟發了學習興趣」，從對環境關懷的想像，轉化為具體行動，拓展不同學習視野，更將海洋環境保育深植心中。