東大研究發現可能癌化的黑色素幹細胞被清除後恐導致白髮，但僅限於預防黑色素瘤，不能類推到其他癌症
網傳「日本東京大學研究，發現白頭髮是人體的抗癌神操作，每根白頭髮背後，大約有200個高突變風險幹細胞被清除」？
白髮成因眾多，東大研究僅涉黑色素瘤，亦未提及「白髮清除200個高風險幹細胞」
發佈：2025-11-20
更新：2025-11-20
報告編號：3905
查核記者：曾慧雯
責任編輯：陳培煌
近期網傳稱每根白髮代表清除約200個高風險幹細胞。經查，白髮成因多元，傳言引用的東京大學研究所描述的只是其中一種：受損、可能癌變的黑色素幹細胞被清除時，確實可能出現白髮，但這僅是預防黑色素瘤的機制，並不能殺死已經長好的癌細胞；且研究並未提到「200個幹細胞」數字。
一、腫瘤科醫師表示，老化、遺傳等都可能使頭髮變白，網傳研究提出的「清除受損的高風險黑色素幹細胞」只是原因之一，並不代表所有的白頭髮都是為了抵擋癌症；且DNA損傷將來雖有可能癌化，但也不代表一定會變成癌症。
二、皮膚科醫師表示，傳言所引用的東京大學研究結果顯示，黑色素幹細胞受到嚴重DNA損傷時，身體會啟動「衰老耦合分化」機制，強制這些高風險細胞停止分裂並分化、清除，以預防受損幹細胞轉變為黑色素瘤。
也就是說，「毛髮變白」是高風險突變的黑色素幹細胞被清除後的表現，這個機制是「預防產生惡性細胞」而不是「殺掉已經長好的癌症」。
此外，該研究也並未提及網傳「每根白頭髮背後大約有200個高突變風險幹細胞被清掉」等數字，網傳說法來源不明。
三、皮膚科醫師指出，該研究針對的是「黑色素幹細胞」與黑色素瘤，其機制無法類推到基底細胞癌、鱗狀細胞癌等來自角質形成細胞的皮膚癌，因為兩者的細胞起源、癌變途徑與生物特性皆完全不同。
四、相較於白種人，台灣人罹患黑色素瘤的機率相對低。台灣較常見的黑色素瘤為「肢端雀斑樣黑色素瘤」，與紫外線關聯較低，但仍應重視防曬，並留意手掌、腳底、指（趾）甲等部位是否出現新黑點、黑線或色素改變，如有異狀應及早就醫。
白髮可能與多種因素有關，網傳引用的研究「清除受損黑色素幹細胞」只是其中之一，且僅與預防黑色素瘤相關，該研究也沒有提及「一根白髮等於清除200個高風險幹細胞」數字。因此，為「部分錯誤」訊息。
背景
近期網路熱傳「白頭髮是人體的抗癌神操作」一文，文章中引用東京大學一項研究稱，毛囊幹細胞在碰到輻射、化療等會傷害DNA的壓力時，就會啟動自爆機制，寧願犧牲自己，也不讓身體得癌，並聲稱該研究發現，每根白頭髮背後，大約有200個高突變風險幹細胞被清掉。
查核
查核點一：傳言內容正確嗎？
白頭髮不等於正在抗癌，而是清除高風險黑色素幹細胞的「預防機制」
（一）林口長庚醫院腫瘤科教授級主治醫師吳教恩表示，針對傳言說法，有兩點需要特別注意。
第一，頭髮變白的原因有很多（例如老化、遺傳等），網傳研究提出的「清除受損的高風險黑色素幹細胞」只是其中一種，並不代表所有的白頭髮都是為了抵擋癌症；第二，DNA損傷將來有可能癌化，但也不代表一定會變成癌症。
（二）針對傳言稱「白頭髮是人體的抗癌神操作」，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，網傳日本東京大學的研究所發現的「衰老耦合分化 (seno-differentiation)」機制，確實是一種強大的癌症保護機制，當黑色素幹細胞 (McSCs) 遭受到特定類型的嚴重DNA損傷時（例如由電離輻射引起的雙股斷裂），身體就會啟動這個機制。
但值得注意的是，這個機制是「預防」而非「清除」。烏惟新說明，出現白頭髮並不代表「身體正在清除已經形成的癌細胞」，而是身體會強制這些「高風險、已受損」的幹細胞永久停止分裂（衰老）並強迫它們分化（變成沒有威脅的成熟細胞），最後再將它們從幹細胞庫中清除，藉此預防受損幹細胞變成黑色素瘤（Melanoma）。
由於幹細胞儲備被耗盡，毛囊無法再產生新的色素細胞，導致頭髮變白；也就是說，白頭髮是「清除高風險幹細胞」過程所產生的外在表現。
（三）萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵表示，癌細胞的其中一個產生原理是，當遭受重大損傷的細胞，因為某些原因繞過被清除的命運，同時又獲得無限增生的能力時，就會變成癌細胞。
沈孟暵說明，年輕時毛髮可以維持黑色，是因為毛囊裡的黑色素幹細胞持續存在且工作正常，然而，東京大學的研究發現，當黑色素幹細胞遭受重大損傷，就會啟動一種「衰老及分化同時發生」的狀態，最後導致這些幹細胞被耗盡，毛囊也不再有產生黑色素的能力，導致頭髮變白。
他指出，研究發現，在小鼠的毛囊裡，當黑色素幹細胞受到強烈DNA傷害時，寧可「犧牲掉這一小撮幹細胞（毛髮變白）」，也不要讓它們帶著突變繼續活下去、變成黑色素瘤。簡而言之，「毛髮變白」是高風險突變的黑色素幹細胞被清除後的表現，這個機制是「預防產生惡性細胞」而不是「殺掉已經長好的癌症」。
網傳研究並未提及「一根白髮背後有200個高突變風險幹細胞被清掉」說法
至於網傳「一根白髮背後有200個高突變風險幹細胞被清除」說法，烏惟新則表示，東京大學的研究並沒有提到「200個」這個具體數字，因為這篇研究的重點在於闡明其背後的細胞機制，而不是去精確量化每一根白頭髮對應到多少個幹細胞的耗損。
沈孟暵也指出，東京大學研究並未寫到「每一根白頭髮清掉200個高突變風險幹細胞」或類似數字，傳言說法來源不明，無法證實。
查核點二：此研究能推論到其他皮膚癌嗎？
東京大學白髮機制研究「限於黑色素瘤」，不適用其他皮膚癌
烏惟新表示，皮膚癌主要分為黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌。黑色素瘤來自於「黑色素細胞 (Melanocyte)」或其幹細胞（即本研究的主角McSCs）；其他皮膚癌（如基底細胞癌BCC、鱗狀細胞癌SCC）則來自於「角質形成細胞（Keratinocyte）」或其幹細胞。
基底細胞癌是最常見的皮膚癌，生長緩慢，外觀像珍珠狀的突起或不易癒合的傷口，極少轉移，治癒率非常高；鱗狀細胞癌為第二常見，外觀常是紅色、脫屑的斑塊或結痂，雖有一定機率會轉移，但遠低於黑色素瘤；黑色素瘤雖然發生率相對低，但極度惡性，非常容易轉移到淋巴、肺、腦等身體其他部位，致死率也是皮膚癌中最高的。
烏惟新說，由於黑色素瘤與非黑色素瘤皮膚癌的細胞起源和生物特性完全不同，它們的癌變機制、驅動基因、以及身體的防禦機制也大相逕庭。他強調，東京大學的研究「高度特定」於黑色素瘤，並不能類推到其他類型的皮膚癌。
沈孟暵也表示，東京大學研究的對象是黑色素幹細胞和黑色素瘤，而其他常見的皮膚癌如基底細胞癌與鱗狀細胞癌，則是來自角質細胞與表皮基底細胞，因此，依照這篇論文提出的證據，目前尚不能推論在其他細胞族群是不是也成立。
補充資料
防曬、檢查手/腳掌及指/趾甲是否出現黑線，及早防治皮膚癌
烏惟新表示，相較於白種人，台灣（或亞洲人）罹患黑色素瘤的機率相對較低。歐美常見的黑色素瘤主要與「紫外線 (UV) 曝曬」相關，但在台灣，最常見的黑色素瘤亞型是「肢端雀斑樣黑色素瘤 (Acral Lentiginous Melanoma)」。
這種亞型的好發部位主要是手掌、腳掌、指甲或趾甲下方，看起來像黑色的縱向條紋；此外，它的發生與陽光關聯性低，和紫外線曝曬沒有絕對關係，被認為和基因突變、慢性刺激或創傷（例如腳底反覆摩擦）可能有關。
烏惟新說，雖然台灣的亞型與陽光關聯較低，但防曬仍是預防所有皮膚癌的基本功。他提醒，台灣人應特別注意檢查手掌、腳掌、指甲/趾甲。若發現這些部位有新的黑點、原有的痣改變，或是指甲出現不明黑線（尤其是寬度超過 0.3 公分、顏色不均或擴散到指甲外皮膚），應立即尋求皮膚科醫師診治。
沈孟暵也強調防曬的重要，因為皮膚癌中的鱗狀細胞癌及基底細胞癌，多出現在臉、耳朵、手背等長期日曬區，且要留意「不常曬太陽的地方」，尤其是手掌、腳底、指（趾）甲、外陰等部位的新色斑或色素變化。
台灣人罹患黑色素瘤的高風險因子：
1. 肢端有痣：手掌、腳掌的痣，或指甲下的黑線。
2. 慢性刺激：長期受壓迫或摩擦的部位。
3. 家族病史：近親中有人罹患黑色素瘤。
4. 年齡：發生率隨年齡增加。
皮膚癌篩檢「ABCDE法則」（適用全身的痣）：
A (Asymmetry)：外型不對稱。
B (Border)：邊緣不規則、模糊。
C (Color)：顏色不均勻（深淺不一或有多種顏色）。
D (Diameter)：直徑大於0.6公分（約鉛筆擦的大小）。
E (Evolving)：痣在短期內快速長大、隆起、出血或改變。
