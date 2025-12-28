東大競科系第九屆知識發表會 展現科學淬鍊競技魂

114年東大競技運動知識發表會，在師範學院淑真講堂舉辦。

東大第九屆知識發表會以「競在科學、勝在表現」為主題，吸引校內外師生及關心競技運動發展的相關人士共襄盛舉。

國立臺東大學競技與運動科學學系在師範學院淑真講堂舉辦「東大競科系第九屆知識發表會」114年東大競技運動知識發表會，這不但是競科系成立以來第2年辦理，也是第9屆知識發表會，吸引校內外師生及關心競技運動發展的相關人士共襄盛舉。

東大第九屆知識發表會以「競在科學、勝在表現」為主題，展現競科系透過系統性運動科學知識探究，提升訓練效率與品質，並將科學成果轉化為競賽場上表現優勢的設系宗旨。發表內容涵蓋訓練歷程分析、競賽實務經驗與成果整理，呈現學生理論與實務結合的學習成效。活動理念呼應政府推動的「Sports Everywhere」核心願景，展現AI、大數據分析及感測科技等新興技術融入競技運動訓練，建構以科學為本的運動發展環境。

廣告 廣告

這項活動以歷年回顧影片開場，呈現東大競科系從107年競技學程時期至今的發展軌跡，專題發表則由射擊隊透過動態展示介紹射擊運動，讓現場師生更深入認識此專業競技項目。

競科系主任陳秀惠致詞時表示，每一屆都由大二全體學生擔任籌備小組，在過程中學習辦理活動、溝通磨合與團隊合作，發表會將競技運動訓練和比賽內容轉化為寶貴的運動科學知識，每次發表都是學習機會，從師長同學的問題中反思精進，過程發生的事都是最珍貴的學習養分，讓學生累積經驗，不斷成長。

體育學系溫卓謀主任，同時也是下一任的師範學院院長，代表鄭憲宗校長出席並致詞。他說，競技學程從籌備開始是由他擔任籌備主任，如今11年過去，學程已茁壯轉型為競科系，同學們除了在運動專項上認真訓練爭取佳績，對課堂知識的學習也有精彩表現。溫主任轉達校長的關心，因應競科系師生的傑出表現，鄭校長積極爭取資源，東大也即將啟動棒球場興建計畫，期望競科系的系務蒸蒸日上。