東大興籌組東港好鵬派 推三條主題深度小旅行

▲由全國中小企業總會輔導且由東大興漁品旗艦店發起籌組的「東港好鵬派」，聯手推出三條深度主題小旅行，深獲消費者喜愛。

【記者 王雯玲／屏東 報導】由全國中小企業總會輔導的「東港好鵬派」，積極串聯城鄉店家與自行車旅遊聯盟，透過以自行車低碳旅遊的方式，聯手推出三條深度主題小旅行，分別是：「東港大鵬灣冬日低碳之旅」、「東港早市美食海鮮之旅」與「東港華僑市場美食之旅」，以「低碳單車漫遊」手法，由聯盟夥伴「鐵馬騎跡」為首，深入探索大鵬灣濕地與生態秘境。

「東港大鵬灣冬日低碳之旅」包含：位於大鵬灣遊客中心小潟湖，以純白建築與彩色玻璃聞名的「漂浮綠洲」咖啡廳，以及提供領騎、導覽解說、租借電輔車或腳踏車的大鵬灣單車站，還有搭乘鵬福遊艇體驗大鵬灣遊湖，觀賞絕美海景。

「東港早市美食海鮮之旅」包含：餐點種類多元且號稱早點超市的「華珍早點」、藏身巷弄且內部古樸溫馨的「房角石咖啡美學苑」、屏東各式農漁產品的「東港農會生鮮超市」、參拜東港人的信仰中心與擁有黃金牌樓的「東隆宮」。

「東港華僑市場美食之旅」包含：堪稱品嚐東港海鮮與黑鮪魚的頂級精緻體驗，位於華僑市場331號攤位的漁郎生魚片店，以及，日式風格的花枝丸旗艦店「旭仔花枝丸」，享受現炸美味的花枝丸與花枝排等，還有使用糯米與黑糖製成的「金星雙糕潤」，有多達11種熱賣口味以及3種隱藏版口味可供選擇。

必訪景點則是到結合書店、咖啡和特色伴手禮的「東大興漁品旗艦店」挑選魚鬆小丸子、海苔鮪魚脆片，各式魚鬆和烏魚子以及冷凍水產品當伴手禮，還有到以黑鮪魚料理聞名的佳珍海產餐廳，或以處女蟳和蜂巢蝦讓人驚艷的東昇餐廳用餐。

鄰近碼頭與市場的商務渡假酒店「大鵬灣飯店」，或擁有無敵海景的民宿「留下旅社」，以及提供日光浴甲板與霧臺的「愛晴海‧幸福灣民宿」，都是值得推薦的住宿選擇。

在全國中小企業總會「114小微區域數位加值與創新體驗計畫」輔導下，包含東大興漁品旗艦店、旭花枝丸、漂浮綠洲、金星雙糕潤、華珍食品、讀者城市與愛晴海‧幸福灣等店家，聯合組成「東港好鵬派」品牌聚落，將持續推動低碳旅遊體驗，藉由本次三大主題小旅行指南，帶領遊客探索東港秘境與品牌故事，深入體驗東港的自然與人文魅力，不僅有助於東港在地產業的永續發展，更能使「東港好鵬派」成為旅人心中最具魅力的南臺灣品牌聚落。

「東港好鵬派」城鄉聯盟特別感謝經濟部中小及新創企業署的支持與指導，以及中華民國全國中小企業總會的輔導，還有臺灣獨角獸創意有限公司的協助，促成在地業者共創共好平台，凝聚地方力量，讓光亮不止於大鵬灣，也照進生活的每個角落。

