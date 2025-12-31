東大華語文學系舉辦華語教學專題全球成果發表會

國立臺東大學華語文學系將於115年1月2日，在臺東故事館舉辦「114學年度華語教學專題全球成果發表會——東籬耕華，悠見文心」。

國立臺東大學華語文學系將於115年1月2日早上，在臺東故事館舉辦「114學年度華語教學專題全球成果發表會——東籬耕華，悠見文心」，並同步透過 Google Meet與 YouTube進行線上直播，邀請國內外華語教學學者與教師共同參與，呈現文學創作與教學實踐交會而生的多元成果。

這次成果發表會為「文學專題」與「華語教學專題」首度深度合作的聯合發表，學生歷經兩學期專題歷程，在指導老師引導下，從創作構思、文化轉譯到教材設計，完成兼具文學深度、文化意識與教學應用價值的作品，展現跨領域學習的整合成果。

廣告 廣告

文學專題展出四組作品；由董恕明老師指導、薛翊志、吳佳誼、黃紹恆同學共同創作的〈東娛戲誌〉，以電子遊戲結合小說，建構東方奇幻敘事世界，探索文學在數位媒介中的延伸可能。盧詠沂同學的散文〈二十〉，誠實書寫青春成長中的自我探問與生命感受。張廷緒同學的〈字實奇裹〉，則以寓言形式反思當代社會的日常荒謬與價值失序。簡齊儒老師指導的陳盈妤、張慈芸同學創作的〈紙映華東〉，以回收紙材進行手作創作，將臺東山海意象轉化為承載地方記憶的文創作品。

華語教學專題四組成果同樣亮眼，由舒兆民老師指導，廖承恩、薛翊志、邱梓宜、徐靜雅同學組成的「鴨子秤一隻」組，結合 UNO 遊戲機制與華人節慶文化，設計華語桌遊以強化語言互動。由許秀霞老師指導，吳淑慧、楊慧恩、洪子惠、邱詩涵同學組成的「愛東露 花嘿盆」組，將大富翁遊戲融入二十四節氣與臺灣花卉文化，使華語學習貼近生活。由游士德老師指導，魏怡安、高暐媃、蔡子謙同學組成的「Strong」組，以字卡與路徑設計引導學習者理解傳統節慶文化。由劉靜宜老師指導，吳采蓉同學所屬的「成功人」組，透過《走讀臺東》教材，將語言學習延伸至在地生活場域。

活動除成果發表外，自1月2日至4日設有靜態聯合展覽，並邀請日本、泰國、馬來西亞及國內多所大學華語教學專家線上講評，促進跨國教學交流。