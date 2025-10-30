東大路工地施工致地層下陷 竹市府啟動應變機制並緊急安置住戶

新竹市北區東大路四段113巷某民間工地在進行地下室施工期間，造成基地旁道路出現地層下陷，鄰近地區地面亦受損，並引發民眾對周邊房屋結構安全的疑慮。新竹市政府於今（30）日下午接獲通報後，立即啟動應變機制。代理市長邱臣遠隨即與都發處長蘇文彬及消防局長李世恭、社會處長黃佳婷及民政處長施淑婷前往現場了解狀況，關切住戶安全與後續處置。

新竹市東大路一處民間工地施工期間造成基地旁道路出現地層下陷。（圖／新竹市政府）

邱臣遠表示，市府對竹市各項公共安全高度重視，尤其建築施工必須依照標準程序進行，以確保工程安全與品質。針對此次因工地施工引發的公共安全疑慮，經專業技師評估後，市府已指示立即停工，並啟動調查程序，以釐清事故原因。市府會以市民安全為最高原則，在結構技師完成評估後，儘速公布結果，並依結果安排民眾返家或持續安置。

現場拉起封鎖線禁止再進入。（圖／新竹市政府）

消防局表示，事件發生後，現場第一時間即通知消防局、警察局、社會處及民政處成立災害應變小組，前往勘查並進行協調應變。初步回報顯示，該區共有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33位住戶受影響。經現場評估需進行撤離，其中27人需接受安置，由社會處安排入住兩家合作旅館，確保民眾能獲得安全且舒適的臨時住所。另都發處亦會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，並設置管制站留守，協助製作災戶清冊及掌握人員動態。

代理市長邱臣遠獲報後前往現場了解狀況。（圖／新竹市政府）

都發處指出，稍早都發處建管科、建築師及技師公會聯合會勘後，對距離工地開發側深度兩倍範圍內的建築物（近東大路四段109、111、113、115、117巷共計5條巷弄），應列為警戒範圍。

邱臣遠隨後做出緊急安置住戶措施。（圖／新竹市政府）

都發處說明，本件建築工地之施工情形，已安排明(31)日請建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估，現場已指示工地停工，接下來將提出改善及應對計畫，報經主管機關會勘後，再予復工，以確保公共安全。

