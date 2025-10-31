東大路建案施工釀鄰房傾斜、下陷！ 急撤居民

新竹東大路四段居民氣炸，因為這裡一處建案，正在進行開挖地下室工程，疑似造成附近道路地層下陷。（圖／東森新聞）





新竹東大路四段居民氣炸，因為這裡一處建案，正在進行開挖地下室工程，疑似造成附近道路地層下陷，許多住戶的家因此下陷，居民被迫緊急撤離。

整片水泥地往下凹陷，整棟房屋嚴重傾斜，一部分牆角被土石覆蓋，原本佇立的蔣公銅像和後面的圍牆也歪斜，地面上出現又長又深的裂縫。附近居民：「像這邊整個都被掏空了，掏空他昨天才灌水泥的，這邊像我們家這邊喔，整個地基整個已經被掏空的。」

居民膽顫心驚的說，不只房屋外地板龜裂，連屋內都有。附近居民vs.記者：「這地板就是爆掉，這個很多都龜裂，（這都新的是不是），都新裂痕啊，還會割手。」

事發在30日晚間，新竹北區東大路四段，附近的建案進行地下室工程，造成地基旁道路地層下陷，周邊好幾戶居民被嚇到趕快逃出門。附近居民：「我以前地震也都沒事，住這麼久住一輩子也都沒事。」

附近居民：「當然是會擔心啊，因為我們住在這裡，因為他這裡的地基都是砂沒有石頭，所以他流動的砂就會很快。」

從民宅高點來看更清楚，建案旁的矮，往下墜了好大一截，旁邊都是臨時灌入的水泥，一旁工地還能拍到，開挖的地下室都是沙土，懷疑是都是砂質地，導致地基掏空房屋傾斜。根據市府及土木技師評估，以東大路四段的建案為中心點，周邊26公尺內的房屋都有可能受影響，因此緊急撤離19戶，共27個人被安置。

營建公司人員：「有塌陷我們都是用低壓灌漿做一個補強，是有做動作不是說，放在那邊不管，我就跟你回答說，如果是我們造成的，我們就會處理。」

建案出現問題，新竹市府已經指示停工，居民難以接受，只希望相關單位盡速協助，讓他們可以早日回家，住的安全也安心。