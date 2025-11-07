▲東大門國際觀光夜市再創佳績！今年唯一晉升五星金賞優良市集。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】經濟部公布今年度優良市集暨樂活名攤獲獎名單，本縣東大門國際觀光夜市榮獲最高榮譽五星金賞優良市集，更是今年度唯一獲選晉升的新霸主！東大門夜市自112年奪下五星優良市集，便持續精進園區各項設施設備與服務，在花蓮縣政府、管理委員會及攤商們的共同努力下，不僅在去(113)年維持五星優良市集成績，更奪得夜市王稱號；雖然花蓮經歷災害侵襲影響，東大門夜市不曾停下腳步，在公私協力的模式下，維持最佳的服務環境，爭取推銷機會，將東大門的名聲與好滋味傳得更遠，銷得更廣。

東大門夜市在樂活名攤評鑑上，今年再創佳績共獲得819顆星，其中五星名攤有6攤、四星名攤16攤、三星更有高達153攤，夜市內有將近半數的攤商都是經過評鑑取得3星以上成績的優秀攤位，不僅是在商品與攤鋪特色、環境衛生具有品質水準，在創新服務上更需有突出表現。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，縣府一直以來都積極與經濟部共同推動傳統市場與夜市的轉型提升，期望激勵市集與攤商持續自我提升與優化，共同加強傳統市集整體競爭力，創造地方商機！很開心今年東大門夜市能不負眾望拿到五星金賞的榮譽，表示管委會與攤商的努力都受到肯定，而縣府今年在園區設施設備的部分，也透過經濟部環境品質提升計畫增建了3座共食區及排水系統改善等，同時在軟實力部分給予攤商持續的輔導培力資源，舉辦包含食安教育訓練、消防與急救AED訓練、英語會話課程等，歡迎大家多多來東大門夜市，邀親朋好友一起逛逛五星金賞的夜市，給夜市攤商老闆和老闆娘們更多的支持與鼓勵！