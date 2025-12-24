東大阪"御笑神事" 祈福同時傳播善意

今年即將進入尾聲，日本大阪一間神社，舉辦獨特的「大笑儀式」，希望通過大笑將一年中的不快回憶拋諸腦後，為新的一年帶來光明與好運。

原本該肅靜的神社，卻笑聲不斷。日本東大阪市的枚岡神社，23號舉行一年一度的傳統儀式「大笑神事」。神職人員率先開始，民眾也跟著齊聲大笑，整個神社笑聲此起彼落。大家手持寫著「笑」的牌子，有人戴上小丑裝、牛裝，甚至扮成金色耶誕老人，在寒冬中用笑聲祈福。

民眾：「每年參加這個神聖的儀式，都能帶來幸福。」

這項儀式源自日本神話，傳說太陽女神天照大神，因眾神的笑聲而走出洞穴，讓光明重返人間。信眾因此在冬至前後向太陽送上笑聲，祈求新的一年幸福、光明。主辦單位說，這場儀式不只是好玩，更考驗毅力。參與者必須連續大笑約20分鐘，就算笑到臉酸、氣喘，也不能停。

民眾：「當大家一起笑，世界就會變得和平，所以我才來和大家一起笑，我們都是為了笑而聚在一起的。」

隨著時間拉長，原本有點勉強的笑聲，慢慢變成真心的笑容。現場還舉辦大笑比賽，參賽者輪番上場，台下觀眾笑成一片。

民眾：「彼此靠近 互相幫助，就會感到幸福，笑還能提升免疫力，讓我們保持健康 年輕又美麗。」

今年的大笑神事吸引約3500人參加，規模逐年擴大，在笑聲中，人們不只祈福，也為即將到來的新一年，留下最燦爛的開場。

