東大附特創舉 全臺首座友善身心障礙攀岩場啟用

東大附特舉行融岩基地攀岩場落成典禮，全臺第一座友善身心障礙學生的校園共融攀岩場正式啟用，代理校長鄭復耀與嘉賓共同剪綵。

東特學生表演歌唱慶祝攀岩場落成

東特代理校長鄭復耀致詞，感謝各界協助，並希望各界也能更重視休閒運動空間的通用設計，讓所有人都能平等且充分的參與休閒運動。

東特學生進行攀岩體驗

全臺第一座友善身心障礙學生的校園共融攀岩場正式啟用

國立臺東大學附屬特殊教育學校今（12）日舉行融岩基地攀岩場落成典禮，全臺第一座友善身心障礙學生的校園共融攀岩場正式啟用。這項空間重塑案在林業及自然保育署臺東分署協助，不僅透過授權使用林保署出版繪本《樹上的魚：Lokot 鳥巢蕨》作為設計元素，更提供國產材作為體驗設施的材料，打造出安全且具多感學習特質的教育環境。

東大附特代理校長鄭復耀表示，這裡原本是一個閒置的視聽教室，在老師們討論後，有了共同的想法，打造出結合攀岩、彈跳、溜滑梯等多功能的休閒運動空間，成為臺第一座友善身心障礙學生的校園共融攀岩場，讓孩子可以找到適合自己挑戰的活動，希望各界也能更重視休閒運動空間的通用設計，讓所有人都能平等且充分的參與休閒運動。

鄭校長說，全「融岩基地」的設計概念源自林業保育署出版的繪本《樹上的魚》，繪本所呈現的森林意象、生物特性與互助精神，啟發校方將故事轉化為可觸摸、可體驗的實質場域。攀岩場以木質結構、自然曲面與高低差設計，營造出如同身處森林探索的氛圍。學生可以在此進行攀爬、抱石、匍匐與滑行等活動，在遊戲中感受故事精神，並自然而然地培養合作與身體協調能力。命名為「融岩基地」寓意共融與堅毅，象徵孩子在自然素材的陪伴下，探索與成長，實現木育理念與遊戲學習精神的完美結合。

林業保育署臺東分署長吳昌祐談到這次和東特合作的緣起表示，前年前任校長王金香和他商量，東特的攀岩場是否可以透過授權使用林保署出版繪本《樹上的魚：Lokot 鳥巢蕨》作為設計元素，並提供國產材作為體驗設施的材料，最後雙方達成共識。這次「融岩基地」採用臺東分署提供的臺灣杉與柳杉建置。國產材不僅具在地永續性、能降低碳足跡，其溫潤的木質氣味、紋理與觸感，也讓場域得以規劃多層次、友善且可循序挑戰的攀爬動線，確保身心障礙學生也能安心參與。同時，木材自然的質地也營造了質樸舒適的環境，學生在觸摸、觀察與嗅聞木材的過程中，累積多元的感官經驗，並在遊戲中與森林建立起深厚的情感連結。

鄭復耀代理校長感謝分署協助提供的國產材材料支持校方建置優質體驗場域，讓學生可以在探索與實作中，發展身體能力與環境感知，讓每位學生都能從「被動接受」轉化為能做決定的「行動者」，也實踐了《兒童權利公約》及《身心障礙者權利公約》所強調的遊戲與參與權。

吳分署長強調，很榮幸能參與東大附特建置「融岩基地」計畫，攀岩場不僅能展現國產材在校園環境營造的高度適用性，更成為校園內自然友善遊憩設施的重要示範據點。近年來，分署持續透過課程推廣、師資培訓、教材開發與環境營造等方式深化木育教育，致力讓國產材的應用從教室延伸至校園日常。未來將持續推動木育教育與國產材多元應用，透過跨校、跨機關合作擴大示範效益，期盼能有更多孩子在安全、自然、多元的學習場域中培養勇氣、自信與永續意識，使國產材成為支持教育發展與友善校園的重要力量。

東特前校長王金香也透過視訊，祝福攀岩場啟用後能實質嘉惠東特的師生。