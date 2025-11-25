東大領軍臺灣原青登國際舞臺 展現臺灣原民軟實力

國立臺東大學原住民族教育及社會發展研究中心帶領來自全國大專校院的原住民族青年領袖前往紐西蘭，參加世界原住民族教育研討會。

由國立臺東大學熊同鑫主任帶領，來自臺灣的原住民青年在奧克蘭市進行國家遊行，廣受好評。

臺灣駐奧克蘭台北經濟文化辦事處陳詠韶處長，到會場給學生支持及鼓勵。

國立臺東大學原住民族教育及社會發展研究中心帶領15位來自全國大專校院的原住民族青年領袖前往紐西蘭，參加全球規模最大的原住民族教育盛會「世界原住民族教育研討會(World Indigenous Peoples' Conference on Education, WIPCE)」，這場國際研討會，吸引來自太平洋島國、加拿大等世界各地近4千名原住民族教育工作者、領袖，臺灣代表團的演出，讓國際看見臺灣原住民族的軟實力。

為培育具國際視野的原住民族青年領袖，教育部今年首度辦理「全國大專校院原住民族青年領袖出國交流計畫」，由國立臺東大學與國立東華大學共同承辦的東區暨專科區區域原住民族學生資源中心負責執行。這15位青年領袖自5月起，已完成17天、共7場次的紮實培訓課程，除邀請國內各領域原住民族菁英講師授課，更特別安排帛琉駐臺大使及吐瓦魯駐臺大使進行線上交流，為此次國際參與奠定深厚基礎。

在WIPCE會議首日的國家遊行中，臺灣團隊成為街頭最吸睛的文化風景。學員們身著阿美族、排灣族、泰雅族等各族群傳統服飾，精神抖擻高舉布條前行，沿途吟唱原住民族傳統歌謠，向紐西蘭民眾及各國與會者分享臺灣原住民族文化之美。許多民眾駐足觀賞，有人跟著節奏輕輕搖擺，也有人熱情拍照並主動交流，對臺灣原住民族多元豐富的文化表現出高度興趣。臺灣駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處陳詠韶處長也親臨會場，給予學員們支持與鼓勵。

在研討會中，來自國立臺中教育大學的周玉龍學員以「政策與實踐的連結：探討臺灣國民小學教師對全民原教的理解與實施」為題發表演說，分享臺灣推動全民原住民族教育的政策經驗與教學實務。他強調，全民原教是一個共享的社會學習過程，教育能夠治癒創傷、連結彼此，逐步朝向族群共榮的願景邁進，演講現場邀請其他學員上臺互動，充分展現臺灣青年的自信與活力。

區域原資中心也在會場設置專屬攤位，由學員們就教育、青年、科技三大主題進行海報分享與議題交流。透過阿美族傳統毛球手作體驗，吸引許多與會者駐足參與。學員們更登上舞臺，分享來自不同族群的傳統族語歌謠，並以一首毛利歌曲向在地毛利社群致敬，贏得滿場掌聲。

活動尾聲，團隊前往懷卡托大學進行深度文化與教育交流。在莊嚴而溫暖的部落空間中，體驗毛利文化的待客之道。

臺東大學區域原住民族學生資源中心主任熊同鑫表示，這次交流計畫讓青年領袖們透過國際平臺發聲，不僅提升文化自信與國際視野，更為臺灣原住民族教育開創了新的對話空間。期待這些青年領袖未來能將國際經驗帶回部落與校園，成為推動原住民族教育發展的生力軍。