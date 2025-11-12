東大體中推動產學合作 攜手威豪健身推動運動產業
國立臺東大學附屬體育高級中學今(12)日與臺東市威豪健身事業舉行產學合作簽約儀式，這次合作代表學術界與業界的緊密合作，將共同推動臺東運動產業的發展，透過學術資源與業界專業的結合，建構「學、訓、用」一體的培育機制，為地方體育發展注入新動能。
這項簽約儀式在東大體中舉行，由校長陳明志與臺東威豪健身事業負責人陳俊宏共同簽署。陳校長表示，東大體中是全國唯一國立體育完全中學，有棒球、柔道、現代五項、足球、軟式網球、射箭、射擊、跆拳、舉重、田徑等10個專業運動訓練項目，這次合作不僅是學校推動專業體育教育的重要里程碑，更象徵著教育與產業攜手共創的實踐方向，透過雙方合作導入專業資源與真實訓練環境，學生能在實務中強化體能訓練、運動指導與健身管理等專業技能。
威豪健身事業負責人，同時也是臺東市市民代表陳俊宏指出，威豪健身事業長期深耕運動訓練與健康促進領域，期盼藉由這次合作，與體中建構更完善的專業訓練體系，未來將透過專業講座及實習課程，並提供專業健身器材與訓練的專業知識與技能，協助教練與學生掌握運動產業最新趨勢與技術，培育更具競爭力的運動產業新秀。
雙方合作重點包括：相互提供運動專業技術諮詢與交流、支援運動專業人才培育之訓練、共同協助提升學生實務專業技能、共同輔導考取健身教練證照，提升學生就業能力。
陳俊宏強調，這次與體中攜手合作，除了借助體中的專業訓練團隊之外，更希望能共同打造臺東多元訓練與實務平臺，讓學生們在真實環境中磨練專業，培養品格，成為兼具技術力與社會責任感的新世代運動人才。
