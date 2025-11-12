東大體中推動產學合作 攜手威豪健身推動運動產業

國立臺東大學附屬體育高級中學與臺東市威豪健身事業舉行產學合作簽約儀式

簽約儀式在體中舉行，由校長陳明志（右）與臺東威豪健身事業負責人陳俊宏共同簽署。

國立臺東大學附屬體育高級中學今(12)日與臺東市威豪健身事業舉行產學合作簽約儀式，這次合作代表學術界與業界的緊密合作，將共同推動臺東運動產業的發展，透過學術資源與業界專業的結合，建構「學、訓、用」一體的培育機制，為地方體育發展注入新動能。



這項簽約儀式在東大體中舉行，由校長陳明志與臺東威豪健身事業負責人陳俊宏共同簽署。陳校長表示，東大體中是全國唯一國立體育完全中學，有棒球、柔道、現代五項、足球、軟式網球、射箭、射擊、跆拳、舉重、田徑等10個專業運動訓練項目，這次合作不僅是學校推動專業體育教育的重要里程碑，更象徵著教育與產業攜手共創的實踐方向，透過雙方合作導入專業資源與真實訓練環境，學生能在實務中強化體能訓練、運動指導與健身管理等專業技能。



威豪健身事業負責人，同時也是臺東市市民代表陳俊宏指出，威豪健身事業長期深耕運動訓練與健康促進領域，期盼藉由這次合作，與體中建構更完善的專業訓練體系，未來將透過專業講座及實習課程，並提供專業健身器材與訓練的專業知識與技能，協助教練與學生掌握運動產業最新趨勢與技術，培育更具競爭力的運動產業新秀。



雙方合作重點包括：相互提供運動專業技術諮詢與交流、支援運動專業人才培育之訓練、共同協助提升學生實務專業技能、共同輔導考取健身教練證照，提升學生就業能力。



陳俊宏強調，這次與體中攜手合作，除了借助體中的專業訓練團隊之外，更希望能共同打造臺東多元訓練與實務平臺，讓學生們在真實環境中磨練專業，培養品格，成為兼具技術力與社會責任感的新世代運動人才。