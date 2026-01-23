「東大體中」體育館震損嚴重安全堪虞 黃仁協調教育部核定1500萬修復經費

黃仁夫人王春梅會同國教署人員及專業委員一行，前往東大體中校園實地勘查。(記者翻攝)

【警政時報 包克明／臺東報導】國民黨平地原住民立法委員黃仁關切國立台東大學附屬體育高級中學因去年底大地震造成校舍嚴重受損情形，積極協助爭取災後復原資源。教育部今（23）日由黃仁夫人王春梅會同國教署人員及專業委員一行，前往東大體中校園實地勘查，經評估後協調核定新台幣1,500萬元，作為體育館耐震補強及災損復原工程經費。

王春梅會同國教署人員及專業委員一行與東大體中校方人員開會。(記者翻攝)

台東縣卑南鄉於114年12月24日17時47分發生芮氏規模6.1地震，造成台東體中多處校舍受損，包括天花板掉落、水管破裂等情形，其中現代五項隊位於四樓的擊劍館受損最為嚴重，學生雖無人傷亡，但已不敢再進入建築物使用。

王春梅一行親赴東大體中校園。(記者翻攝)

校方指出，擊劍館先前即因「楊柳颱風」導致主體結構及器材設備受損，礙於經費不足，僅能以校內有限資源進行簡易修繕，無法全面改善。該次地震進一步造成場館天花板倒塌、結構龜裂，原本已不足的訓練設備再度受創，對選手訓練與校園安全造成重大衝擊。

黃仁在接獲校方反映後，立即向教育部爭取協助，促成此次專案經費核定。教育部表示，後續將加速工程發包與施工，確保校園安全無虞，並協助學生儘速恢復正常訓練與學習環境。

