東大高教深耕暨東臺灣人文創意競賽成果展將登場

東大高教深耕暨東臺灣人文創意競賽成果展即將在11月3日登場

國立臺東大學人文學院將於11月3日下午1點，在人文學院臨風藝廊舉行「2025人文學院高教深耕暨東臺灣人文創新創意競賽成果展」，歡迎有興趣的民眾到場，見證學生以東臺灣自然與人文為素材的創作成果。

臺東大學人文學院指出，這次競賽主要在鼓勵學生發揮學科專業與創意，並以東臺灣特色為主題，結合文學、音樂、藝術、社會實踐等多元領域，以創新作品展現東臺灣魅力。

這項成果展將展示學生團隊的作品，並由獲獎的學生分別介紹「走讀東臺灣藝文創作類」、「東臺灣文創實用類」及「校園內/外生活與環境改善設計提案」類別的創作理念。

東大人文學院表示，這次成果展，除了陳列大家的優秀作品外，也將透過開幕式為獲獎團隊進行頒獎，表彰其創意與努力，期待大家共襄盛舉，到場支持年輕一代對東臺灣的熱情與實踐。