東大「水浪的庭院」成果發表 回應海濱信仰文化

國立臺東大學華語文學系明年 1 月 3 日，將在順天宮舉辦「水浪的庭院--海神團隊的庭院小聚」期末成果發表會。

國立臺東大學華語文學系明(115)年 1 月 3 日早上，將在順天宮舉辦「水浪的庭院--海神團隊的庭院小聚」期末成果發表會，展現學生一學期走訪忠合宮、順天宮與富岡海神廟的田野學習成果，歡迎有興趣的民眾前往參與。

這項活動是教育部教學實踐研究計畫「臺灣文化」課程期末成果發表會，結合策展、繪本、聲音與遊戲設計，嘗試以生活化、當代語言轉譯海濱信仰文化，並邀請廟方耆老現場回饋，形塑真正的世代對話。

東大學生這學期走訪了忠合宮、順天宮與富岡海神廟，透過田野訪談、參與觀察與資料整理，並以策展思維將素材轉譯為繪本、Podcast、文物圖譜與互動遊戲等多元作品，讓海濱民間信仰更貼近日常，也更容易被大眾理解。

臺東大學華語文學系簡齊儒教授引導學生以田野調查為基礎，強調實地拜訪採錄、訪查錄音整理，並以行動研究的教學循環，讓學生將田野材料即時帶回課堂，經由創意再製形成作品，最後再回到廟埕公開發表，接受廟方、耆老與信眾回饋，使「長輩的回應」成為成果的一部分。這項成果發表是三間廟宇×七組學生×田野成果的分享。

近年來，許多大型海神逐漸朝「萬能神祇」轉向，反而使仍保留在地海神特質與漁業儀式的廟宇顯得珍貴；因此，這項課程選定以王爺信仰與海神信仰為主軸，引領學生進入海濱廟埕，重新理解「信仰如何在當代社會中轉型，而仍與生活互相支撐」，透過田調，讓大家了解到，臺東海岸聚落的廟宇，承載的不只是宗教信仰，也承載遷徙的路徑、討海的生計、敬神的料理與常民的互助秩序。

臺東大學華語文學系表示，這是一小段成果展示，也是學生學習後的創造，歡迎有興趣的民眾一同來見證大學生如何走入地方，讓教育與文化，在廟埕相遇。