東大「E級前偶像」徵婚上千人報名！僅開「5條件」台男看完嗨翻：真佛心

畢業於東京大學正妹なつぴ（Natsupi）因擁有天使臉孔、E級魔鬼身材，擄獲大批男粉絲的心，近日她在個人X上公開徵婚，僅設5項條件，瞬間湧入上千網友報名徵選，該篇貼文也引起台灣網友熱議，甚至有人直接「跨海報名」。

なつぴ（Natsupi）今年30歲，為東京大學工學研究所的高材生，也因亮麗外型，2020年畢業後短暫加入過女子偶像團體，也曾當過上班族、咖啡廳經理。她身高157，卻擁有E罩杯的好身材，平時熱愛唱歌、跳舞、旅遊、打高爾夫球、美容及投資，也是個愛狗人士，自稱「學術界的女神」，個性十分開朗。

なつぴ（Natsupi）近日在X上發布「徵婚公告」，表示希望尋找24~37歲、身高168公分以上、大學學歷以上，且年薪超過500萬日圓（大約101萬元台幣）的單身男性。

她表示，上次並沒有找到適合的「候選人」，因此再次公開徵選，並附上Google表單，截止日為1月15日，強調「我會聯繫有興趣的人」。

なつぴ（Natsupi）在留言區再次聲明，若有網友出於好奇，或想碰碰運氣申請完全沒問題，「但如果你只是想找一夜情，那純粹是浪費時間，最好還是放棄吧」，看來對於徵婚一事相當看重。

なつぴ（Natsupi）透露，前一次申請人數高達上千人，實際通過「審核的」大約是1/30，最終與幾位男性成功交往，不過由於雙方對婚姻觀念有出入，最終仍以分手收尾。她也強調，自己對於另外一半最看重的就是「個性」，接下來才是外貌、學歷、財力。

貼文曝光後瞬間湧入上千人報名，紛紛表示「我覺得門檻太低了」、「可惜我的教育程度不夠」、「我因為年齡和學歷不能徵選，下輩子我再試試」，也有人讚許なつぴ（Natsupi）開出的條件相當樸實，「她是世界上最好的女人，但她卻如此謙遜，真是令人驚嘆。」

該篇貼文也在PTT掀起網友熱議，紛紛表示「台女真的太貴了」、「櫻花妹+東大在台灣很熱門」、「她應該設高一點，不然審太多履歷」、「很優啊，噓的有多讚，貼個照片來」、「日幣500萬年薪也才100萬台幣，還好吧」、「才要求100萬台幣，佛心」、「果然還是櫻花妹懂事」、「我去哪報名，報名表呢」。



