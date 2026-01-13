東契奇42分準大三元白忙一場 湖人三分熄火不敵國王苦吞3連敗

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

洛杉磯湖人今（13）日作客沙加緬度國王，當家球星東契奇（Luka Dončić）火力全開，繳出42分、7籃板、8助攻、4抄截的全能數據，詹姆斯（LeBron James）也貢獻22分，但湖人團隊三分球全面失準，36投僅8中，最終以112比124落敗，苦吞近期3連敗。

湖人當家球星東契奇今日繳出全面數據，但湖人仍苦吞三連敗。（圖/美聯社）

湖人全場僅4人得分上雙，東契奇罰球8投全中、攻守俱佳；詹姆斯拿下22分、4籃板、3助攻；艾頓（Deandre Ayton）與海斯（Jaxson Hayes）分別挹注13分與12分。不過，湖人此戰外線手感低迷，三分命中率僅22.2%，成為輸球主因。

廣告 廣告

國王方面火力多點開花，共5人得分上雙。德羅展（DeMar DeRozan）攻下全場次高的32分；威斯布魯克（Russell Westbrook）與蒙克（Malik Monk）分別拿下26分、22分；拉文（Zach LaVine）與雷諾（Maxime Raynaud）補上19分與11分。國王全場三分球26投17中，命中率高達65.4%，外線火力徹底壓制湖人。

威斯布魯克賽後受訪表示，自己每場比賽都以相同方式投入，也很享受擊敗曾效力過的球隊。值得一提的是，詹姆斯此役起穿著附有補丁的紀念版球衣，紀念生涯第23個賽季，該補丁將於賽後取下，並製成限量球員卡收藏。

更多FTNN新聞網報導

前NBA冠軍長人坎貝爾享年57歲 活塞、湖人隊發文哀悼

NBA最長的河！詹姆斯回歸寫聯盟歷史紀錄：我能勝任所有角色

NBA／「金童」唐西奇飆35分準大三元 湖人118：116險勝馬刺豪取5連勝

