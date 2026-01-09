東女美術班特殊選才傳佳績 展現適性揚才教育成果

臺東女中師生大合照

國立臺東女中美術班在115學年度大學特殊選才中表現優異，多位學生依照個人興趣與專長，成功提早錄取理想的大學，東女美術班深耕藝術教育超過20年，不僅重視術科訓練，更鼓勵學生跨領域學習，學校表示今年的亮眼成績，證明學校多元試探的教學方針，成功引領學子找到發揮創意的實踐舞臺。

老師康毓庭表示，這次佳績歸功於學校長期參與教育部的各項美感與設計計畫，並在國教署經費支持下，邀請大學端專業師資合作，讓學生的學習歷程更具競爭力，老師不僅在平日教學中提供多樣題材，高三期間更透過模擬面試與選系建議，協助學生在面試現場展現自信，順利錄取心目中的第一志願。

臺東女中表示，本次錄取名單包含張芷瑞、高爾諾、柯欣妮、沈益展、王羽歆、朱婉瑄、李沛萱及王若羽等多位同學，分別錄取國立聯合大學、嘉義大學、臺南大學及高雄師範大學等多所優質校系，未來將持續打造優質的藝術學習環境，協助更多熱愛藝術的學生在專業道路上穩定前行，實踐適性發展的教育理想。