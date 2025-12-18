東專園藝週教學成果展獲好評 師生發揮創意展實力

國立臺東專科學校園藝暨景觀科舉辦園藝週暨教學成果展，師生在調理教室準備豐盛的食物。

在老師的陪伴下，學生認真準備各種美食。

園藝科同學專心的洗菜

園藝科學生從昨天早上6點多開始做到晚上6點多，做了100顆果凍花，大受歡迎。

東專園藝科成果展當中，還有射箭體驗活動。

學生練習行銷

國立臺東專科學校園藝暨景觀科今(18)日在學校的農場裡，舉辦園藝週暨教學成果展開幕活動，師生用心準備了許多攤位，提供民眾體驗與參觀，不僅有各種農特產品，還有芳療及各種師生烹調的美食，漂亮的果凍花、香噴噴的咖啡及酥脆的蔬菜餅，還有美麗的景觀花園，有吃有玩又有地方可以逛，吸引許多師生的親友及社區民眾熱烈參與。

臺東專科學校校長邱垂昱表示，東專園藝暨景觀科肩負把科技和農業工具結合並推廣的責任，透過公費班和農藝科相關教學，老師和畢業的學長姊也努力開發新產品，提供未來農產品發展的機會。這次園藝週暨教學成果展，主要是教學成果的分享，有很多農作物及農產品經過園藝科開發都很有成效，希望未來不論是實務上或者學術上，都能更進一步推廣給社會大眾。

今年的主題是「東專慢活綠角落･友善大地好生活」，透過教學成果展與公費班畢業從農分享會方式，展現學生平時學習成果，並且經由模擬農夫市集經營模式，學生拿出課程學習的成果，非常特別的是，還有裝飾園藝的水晶花，以及美到讓人捨不得吃的果凍花，讓參觀的民眾大開眼界。

在調理教室和學生忙進忙出的園藝科老師蔡秀莉說，除了先前的準備，學生們今天一早就到學校來，每個人都很認真參與，做出野菜天婦羅、蔬菜餅、地瓜球等多種好吃的食物，也調製了好喝的洛神花茶，最後拿著產品去行銷，讓學生體驗並學習從種植到銷售的過程。

東專園藝科老師劉芳吟一整天都在攤位上向大家介紹教學成果，她說，學生比較辛苦，他們從昨天早上6點多開始做到晚上6點多，做了100顆果凍花，晚上還要上課到10點，果凍花是新興園產品處理加工實務微學分的課程，透過紅麴、蝶豆、抹茶、梔子、南瓜、紫地瓜、椰奶的食材，做出紅藍綠黃紫白色彩繽紛的果凍。

從空軍退伍後就讀東專園藝科的學生竇建松，當場做起麵條來。他說，從三Ｄ轉換到二D的環境，從農的二D環境令人覺得很踏實，尤其東專老師都很專業，從土壤、肥料到作物各種內容，上課令人放鬆，也舒緩自己多年來在空中飛行的壓力。

學生羅霆安介紹負責攤位的產品，有宇頭乾還有原住民的美食，都很受歡迎。

在農場的另一邊，也有傳統弓箭射箭體驗，菜園裡蝴蝶飛舞，花園裡各種美麗的花朵迎風搖曳，學生們運用各種創意使農場生意盎然，獲得參觀民眾高度肯定。