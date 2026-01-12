東專紅藜食農體驗營 帶領親子從農田走進餐桌

餐旅管理科師生合照

｢藜想食光—紅藜食農教育親子體驗營」活動現場，崔珮玲主任分享。

親子共同種下紅藜種子，感受食農教育的學習精神。

｢藜想食光—紅藜食農教育親子體驗營」活動現場

國立臺東專科學校餐旅管理科為推廣在地食農教育，辦理｢藜想食光—紅藜食農教育親子體驗營」活動，吸引15組親子、30位民眾參加，帶領親子認識臺東特色作物紅藜的營養與文化價值，從親手播下紅藜種子到製作成手作飯糰，體驗土地與飲食的連結，讓食農教育從校園走入社區與家庭。

食農教育體驗營以臺東在地特色作物「紅藜」為核心，帶領親子從播種、自然觀察到動手料理的過程，落實食農教育精神，餐旅科主任崔珮玲表示，「學生能認識在地食材，重視農業生產與環境的關係，了解臺東原住民飲食文化，都有特別的價值」，除了認識臺東特有作物，也能學習到紅藜的營養價值，並將健康飲食習慣帶回日常生活。

活動內容包括親手種下紅藜種子、製作紅藜盆栽，以及手作紅藜飯糰，讓孩子在香氣與笑聲中，培養與土地的情感，擔任助教的餐旅科學生謝宜辰分享，「通常是站在學生的角度被教導吸收知識，當要成為傳授知識的人，其實一開始很害怕，怕講錯話教錯怎麼辦，但是發現他們蠻認真的，然後就把它轉化成我懂的方式，再去教導那些小朋友」，從被教導者轉變為傳授者的過程，讓學生對於在地文化有更深的認同感。

東專餐旅科表示，未來將持續串聯教育與社區力量，以在地作物為基礎，推動食農素養的深化與傳承，培育出具備社會關懷與永續意識的餐旅人才。