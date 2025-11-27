東專資管科以AI創新守護嬰兒健康，「幫寶識」勇奪國際金牌。（台東專科學校提供）

記者鄭錦晴／台東報導

台東專科學校資訊管理科在2025 IIIC國際創新發明競賽中再創佳績。由資訊管理科主任林國豪帶領的學生團隊，以研發作品「幫寶識：一種基於嬰兒糞便影像辨識之大便色卡智慧健康預警系統與方法」，從包含美國、日本、義大利、俄羅斯、新加坡、西班牙等十二國、近四百件作品中拔得頭籌，勇奪國際金牌。

台東縣是全台原住民族人口比例最高的縣市，醫學研究指出，客家與阿美族族群中G6PD缺乏症盛行率較高，加上東亞族群常見的UGT1A1基因變異，與純母乳哺育交互作用後，可能增加延遲性黃疸的發生率，使臨床判斷膽汁滯留或膽道閉鎖更加困難。

目前醫療流程多以新生兒採血與回診追蹤為主，但偏鄉家庭因交通不便，回診次數往往有限；家長只能依據寶寶手冊中的大便色卡觀察嬰兒狀況，但印刷色差、色卡褪色與居家光線差異，都可能造成判讀困難，進而延誤寶貴的治療時機。

團隊中的太魯閣族青年學生，深知原鄉家庭面對新生兒黃疸的焦慮，因此積極投入以AI協助早期判斷的研發工作。

林國豪主任表示，「幫寶識」家長只需以手機拍攝嬰兒糞便影像，系統即可依據色調與特徵進行AI判讀，協助及早辨識健康風險。他期盼未來能與醫學中心及公衛單位合作，持續擴充授權醫療資料集並優化AI模型的辨識準確度，讓偏鄉與原鄉的新生兒，也能獲得早期篩檢與照護品質。