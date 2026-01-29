東山公所粉專遭冒名開課

東山區公所粉絲專頁被冒名刊登課程招生訊息，區長張政郎呼籲民眾不要受騙上當。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕東山報導

台南市東山區公所粉絲專頁被不肖人士冒名刊登課程招生訊息，公所對於假冒行徑已向臉書管理者提出檢舉，並截圖存證，保留後續法律追訴權。區長張政郎呼籲民眾不要受騙，以免臉書帳號被盜或金錢受損。

東山公所指出，該公所近日接獲民眾檢舉，指有不肖人士（商家）假冒公所粉絲團名稱（台南市東山區公所），在臉書上刊登課程招生訊息。公所近期並無任何開課招生活動，建議大家不要點取該網頁中的相關連結或加ＬＩＮＥ好友，避免個資外洩或電腦中毒，甚至金錢受損。

區長張政郎強調，真實版的台南市東山區公所官方粉絲專頁有五千多名追蹤者，冒名刊登課程招生訊息的盜版東山區公所官方粉絲專頁沒有追蹤者，公所特此公告，並呼籲大家切勿上當受騙。

東山公所對於假冒行徑已向臉書管理者提出檢舉，並截圖存證，以保留後續法律追訴權。