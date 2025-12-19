東山冬季送暖 社區成果發表

冬至即將到來，東山三榮社區準備湯圓甜湯供民眾享用。（公所提供）

記者翁聖權∕東山報導

東山區公所十九日聯合行善團及在地社區發展協會舉辦「冬季送暖暨特色社區成果展」，地點分別在綜合大樓前庭（上午場）及東原老人文康活動中心（下午場），除致贈物資給弱勢家庭，也準備風味餐供民眾食用，並安排節目表演，會場充滿幸福與希望的氛圍。

東山公所指出，這次冬季送暖活動以東山區行善團為主，串聯轄內東山、東中、三榮及東原社區及在地企業極速貿易公司，共同致贈物資給弱勢家庭。

活動中除了有聖誕老人報佳音發放禮物外，更有特色社區成果發表，包含東中社區媽媽教室精彩舞蹈表演，以及東山社區「阮社區～福利社區化服務」青銀共學古早味美食分享。此外，三榮社區也準備了暖心湯圓甜湯及東原社區準備風味餐供到場民眾享用，讓關懷行動充滿人情味與在地特色。

區長張政郎表示，感謝多個在地單位齊心協辦，共同投入公益，展現「公私協力、地方共好」的精神。回顧這一年，東山鄉親共同經歷了考驗與挑戰，但也看見了彼此的扶持與堅韌。期望透過這場活動，串連在地照顧與社區關懷量能，在歲末年終之際，攜手傳遞愛與希望，迎接一個溫馨祥和的新年。