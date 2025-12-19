東山區公所攜手在地單位舉辦冬季送暖暨特色社區成果展 為弱勢家庭送祝福

東山區公所攜手在地單位舉辦冬季送暖暨特色社區成果展，區長張政郎期盼公私協力為弱勢家庭送上關懷與實際祝福。（記者李嘉祥攝）

歲末年終，臺南市東山區公所與東山區行善團及在地社區發展協會19日聯合舉辦「2025愛在東山－冬季送暖物資關懷暨特色社區成果展」活動，以「冬季送愛」為核心，結合西洋聖誕的溫馨與東方冬至的團圓意象，東山區長張政郎率行善團為弱勢家庭送上最實質的祝福，打造充滿幸福與希望的暖冬。市議員蔡育輝、東山各里里長、社區發展協會均出席。

東山區公所冬季送暖活動以東山區行善團為主，串聯轄內東山、東中、三榮及東原社區及極速貿易等在地企業，向區內弱勢家庭傳達關懷；現場除安排聖誕老人報佳音發放禮物，還有特色社區成果發表，包含東中社區媽媽教室精彩舞蹈表演、東山社區「阮社區－福利社區化服務」青銀共學古早味美食分享等；因應冬至將至，三榮社區也準備暖心湯圓甜湯、東原社區準備風味餐供到場民眾享用，讓關懷行動充滿人情味與在地特色。

東山區長張政郎表示，今年天災頻傳，東山鄉親經歷低溫、地震、豪雨、風災等多重考驗與挑戰，但也看見了彼此的扶持與堅韌；關懷弱勢，讓市民過得更好是黃偉哲市長的施政理念，感謝多個在地單位投入公益，展現「公私協力、地方共好」精神，也期望透過此溫馨活動串連在地照顧與社區關懷量能，在歲末年終之際傳遞愛與希望。