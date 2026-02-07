東山區環境清潔週暨登革熱防疫誓師 社區總動員清掃街道以乾淨面貌迎新春

東山區長張政郎率領公所員工、各單位及地方環保志工隊全體總動員清掃東山市區街道，以清新面貌迎接新一年到來。（記者李嘉祥攝）

▲東山區長張政郎率領公所員工、各單位及地方環保志工隊全體總動員清掃東山市區街道，以清新面貌迎接新一年到來。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將至，家戶開始大動作打掃住家內外環境，除舊佈新；臺南市東山區長張政郎7日也率領公所員工，邀各單位及地方環保志工隊全體總動員清掃東山市區街道，以清新的面貌迎接新一年到來。

東山區公所除與各團體攜手打掃市區周圍街道，也向參與活動的志工宣導重要觀念，包括登革熱防治、毒品防制、自殺防治、健康衛生、保護兒少及婦女、老人保護、性別平等、性騷擾防治、災害防治、廉能反貪、反詐騙及國民法官安心審判等政令；東山區超萌代言鴨「東桑」也現蹤活動現場，高舉登革熱創新手舉牌，提醒民眾登革熱防治孳清四步驟「巡、倒、清、刷」，除加深登革熱防治記憶點，亦提升東山區地方亮點行銷。

張政郎區長表示，每年農曆年節前夕，區公所皆會舉辦「環境清潔週暨登革熱防治社區總動員誓師活動」，此次清掃行動邀集東山清潔隊、東山衛生所及東山、東中社區與東正里環保志工隊總動員，將環境中的髒亂去除一空，以清潔市容迎新春。

張政郎區長也感謝參加清掃暨誓師活動的所有單位和志工，肯定環保志義工隊長期用心投入為環境付出，對轄內環境清潔維護功不可沒，也讓東山區里民能平安健康。