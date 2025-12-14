東山白河採果泡湯冬遊熱點！南市警環監聯合稽查 特別針對這些車

【記者凃建豐／高雄報導】秋末冬初，台南白河東山地區市174及175公路沿線黃橙橙的柳丁柑橘結實纍纍，暖呼呼的關子嶺泥湯，香火鼎盛的宮廟古蹟，吸引各地遊客觀光車潮！臺南白河警分局考量山區道路坡度起伏且連續彎道多，為提升駕駛人專注力及自我管理車速、持續守護山道行車安全，同時防範改裝噪音車擾寧，13日上午偕同交通大隊、環保局、新營監理站，於市道174線橫路休息站旁執行聯合稽查。

這次聯合稽查行動共計攔檢汽、機車85輛，取締各式違規不法共24件。其中當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動4件、機車頭燈變更LED未登檢3件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更11件、無照駕駛4件，另蒐證改裝排氣管噪音機車通報環保局召回2輛。

監理站及環保局再度提醒，道路交通安全規則已將機車排氣管改裝列入檢驗項目，改裝排氣管後未主動取得噪音合格認證並向環保機關辦理登錄(即監理單位無登記資料)者，會依「道路交通管理處罰條例」第16條1項1款處新臺幣900至1,800元罰款；若噪音值超標，環保局會再依「噪音管制法」裁處1,800至3,600元罰鍰，同時通知限期改善。

白河警分局及交通警察大隊共同呼籲駕駛人，別為了酷炫或享受聲浪，而隨意改裝或拆除愛車燈光、雨刷、排氣管等設備；任意變更車輛重要設備而未經審驗合格，致影響他人行車安全辨識、噪音妨害安寧，經舉發移送或蒐證者，不僅會面臨行政罰鍰，後續還必須復原，再配合至監理站或環保局指定處所參加臨時檢驗，倘不予理會，車牌更可能面臨註銷處分，得不償失！

南市警環監聯合稽查改裝噪音車擾寧。翻攝畫面

