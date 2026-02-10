東山碧軒寺佛祖返碧雲寺過年 市長黃偉哲會同信眾送駕

觀音佛祖登轎安座後，大批信眾在碧軒寺「鑽轎腳」祈福。（記者陳佳伶翻攝）

記者陳佳伶／東山報導

國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」送駕大典，十日清晨登場，市長黃偉哲到場參與送駕儀式、大批信眾隨香護駕，並一路陪伴、恭送觀音佛祖循著古香路，回白河關仔嶺碧雲寺過年。

南市文資處指出，「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」相傳源自一八三二年張丙之亂，當時白河關仔嶺碧雲寺被焚毀，寺內觀音佛祖移至東山，地方人士後來興建碧軒寺供奉，後演進為每年農曆十二月二十三日「送駕」觀音佛祖，走古香路回關仔嶺碧雲寺祖家過年，以及正月初九「回駕」回東山碧軒寺之民俗活動，每年回駕牽動東山、白河二區共二十個村庄，回駕過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，更為當地獨有文化，二０一一年由文化部登錄為國家重要民俗。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」送駕大典，市長黃偉哲（第一排右四）等人到場參拜，並祈求國泰民安、風調雨順。（記者陳佳伶翻攝）

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」送駕大典，包括市長黃偉哲、副市長葉澤山、姜淋煌、立委陳亭妃、市議員蔡育輝等人到場參拜，祈求國泰民安、風調雨順，眾人並護送觀音佛祖登轎、安座。

黃偉哲說，東山碧軒寺迎佛祖暨遶境歷史悠久，為東山區、白河區民間高度參與的珍貴民俗，市府持續傳承推廣，邀請民眾到台南感受國家重要民俗的莊嚴與感動，也跟著觀音佛祖「正二媽」的腳步，迎接新年到來。

不少信眾清晨頂著寒風前往碧軒寺護駕，虔誠向觀音佛祖拜拜，並陪伴走古香路返關仔嶺碧雲寺祖家過年，在起駕前，廟方並預留時間，讓信眾排隊鑽轎腳祈福，碧軒寺內外到處人擠人，熱鬧滾滾。