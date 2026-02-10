「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」送駕大典 黃偉哲為市民祈福、民俗撐腰

▲市長黃偉哲親自到場參與送駕及回駕儀式，為市民祈福、為民俗撐腰，同時也彰顯本市對國家重要民俗的高度重視。

【記者 劉秋菊／台南 報導】一年一度的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」送駕大典（恭送觀音佛祖回關仔嶺碧雲寺祖家過年），於2月10日（農曆12月23日）清晨06:20登場，為這項東山、白河地區的年度民俗盛會揭開序幕。每一年的東山迎佛祖遶境，均吸引數萬信眾參與，市長黃偉哲也親自到場參與送駕及回駕儀式，為市民祈福、為民俗撐腰，同時也彰顯本市對國家重要民俗的高度重視。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」相傳源自道光12年（西元1832年）張丙之亂時，白河關仔嶺碧雲寺被焚毀，所供奉之觀音佛祖轉而移至番社庄（今東山區）安奉，地方人士再於1844年興建碧軒寺祀之，後演進為每年農曆12月23日「送駕」觀音佛祖回關仔嶺碧雲寺祖家過年、正月初九「回駕」回東山碧軒寺之民俗活動，其中又以正月初九、初十的回駕最是盛大。每年回駕隊伍維持山區徒步方式至今不變，牽動東山、白河二區共20個村庄，並結合地方陣頭藝能特色，而回駕過程中「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，更為當地獨有文化。由於此民俗活動具有高度特殊性與保存價值，於2011年由文化部登錄為國家重要民俗。

市長黃偉哲表示，至2026年為止，臺南市已擁有六項國家重要民俗，為全國之最，而東山區則是全國唯一擁有二項重要民俗（另一項為「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」）的行政區，不僅見證該區文化資源之豐富、多元，更彰顯本市歷史與文化之深度與廣度。「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，為東山區、白河區民間高度參與之珍貴民俗，市府也持續投入資源進行傳承推廣，誠摯邀請市民朋友共襄盛舉，除感受國家重要民俗的莊嚴與感動，也跟隨正二媽的腳步，一同迎向新年。（照片記者劉秋菊翻攝）