東山碧軒寺迎佛祖送駕登場 萬人隨行見證國家重要民俗

一年一度的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」送駕儀式，於2月10日清晨隆重登場，恭送觀音佛祖返回白河關仔嶺碧雲寺祖家過年，為東山、白河地區年度信仰盛事揭開序幕。活動現場信眾雲集，沿途虔誠護送，場面莊嚴隆重，展現地方深厚的信仰文化與凝聚力。

台南市長黃偉哲親自出席送駕儀式，與地方仕紳、信眾一同祈福。他表示，東山迎佛祖不僅是宗教活動，更是珍貴的文化資產，長年深植地方生活，具有歷史意義與民俗價值。台南目前擁有六項國家重要民俗，數量為全國最多，而東山區更是全國唯一同時擁有兩項國家重要民俗的行政區，文化底蘊深厚，值得全民珍惜。

圖說：台南市長黃偉哲與地方民代及信眾共同參與東山碧軒寺迎佛祖送駕儀式，場面莊嚴隆重。(圖片來源/台南市政府提供)

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」源自清代道光年間，歷史已逾180年。相傳因戰亂導致碧雲寺觀音佛祖移奉東山，後形成每年農曆12月23日送駕、正月初九回駕的傳統。遶境隊伍至今仍維持徒步行進，串連東山、白河20個庄頭，沿途結合陣頭藝陣與地方特色，其中「換香、換花、換轎」的「三換」儀式，更是此民俗最具代表性的文化亮點。

文化局指出，該民俗於2011年由文化部登錄為國家重要民俗，市府持續投入資源協助保存與傳承，透過紀錄、教育與推廣，讓更多民眾認識這項世代流傳的信仰文化。誠摯邀請市民朋友在回駕期間一同參與，跟隨正二媽腳步，感受傳統民俗的感動與力量，迎接嶄新的一年。

