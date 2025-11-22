東山老照片展走讀牛山水雲
記者陳佳伶∕東山報導
推廣地方人文記憶與影像典藏，東山區公所廿二日舉辦「二０二五牛一下，沁水雲暨珍愛東山老照片電子書出版發表回顧展」，以走讀導覽、食農教育、老照片展和小農市集，感受山城歲月與人文風景。
東山公所說，位於水雲里的「牛山」，因山勢如伏臥老牛得名，牛首低垂面向聚落，象徵勤耕與守護；「水雲」取自山色雲霧縹緲、山水相映的詩意景致；走進水雲牛山，可看到層層山巒間藏著老屋、古厝與農作地景，有如一幅美麗風景畫。
這場活動以走讀導覽揭開序幕，從水雲國小啟程，由具地方文化素養的專業導覽員，帶領民眾穿梭在山城小徑與聚落間，沿途看見牛肉崎警察官吏派出所的歷史建築、昔日的交通記憶及生活軌跡、龍眼烘焙窯的農業文化等，體驗山城人文風情。
食農教育邀東山在地咖啡職人分享咖啡種植與烘焙故事，解說不同烘焙程度的風味特色與沖煮技巧；民眾品嘗東山香醇咖啡，感受山林氣候與土壤孕育的好風味。
「珍愛東山老照片電子書出版發表回顧展」，收錄東山影像資料，內容涵蓋白河大地震之東山記憶、東山宗教禮俗、農產故事、生活珍貴記憶、牛山油礦─記憶中的山城與特別收錄等，透過數位典藏方式，讓珍貴影像得以長久保存，成為後代了解地方歷史的重要窗口；現場展出部分老照片，引起民眾熱烈共鳴與懷舊情感。
東山區長張政郎表示，這次活動以「牛山」與「水雲」為主題，寓意「勤耕厚實、沁心如雲」，希望大家放慢腳步，走進牛山水雲，感受大地與人文的溫度，也看見東山的人文底蘊與社區活力，未來將持續打造屬於東山的生活美學與文化品牌。
其他人也在看
竹縣警威力路檢 竊嫌藏毒唾液快篩揪出毒駕
竹縣橫山分局芎林分駐所員警於21日深夜執行巡邏勤務時，在芎林鄉三民路與竹22線發現一名騎乘機車男子形跡可疑，該男外貌特徵與近期轄區竊盜案件嫌疑人相符，員警上前攔查。過程中，於曾姓男子隨身物品內查獲海洛因毒品一包，當場依毒品危害防制條例現行犯將其逮捕。「唾液毒品快篩檢測」經測試，呈現嗎啡和安非他命陽性反應，當場依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款告發，移送新竹地檢署偵辦。新竹縣警察局長林建隆表示，宣示執法決心，21、22日連續2日執行防制毒駕、酒駕及飆車三合一專案威力掃蕩勤務，在縣內重要路口擴大執行路檢，共設置 7處路檢組與 32處守望組，動員 134名警力展開高強度攔查，針對形跡可疑、行駛不穩、精神恍惚或駕駛行為異常有施用毒品徵候者，啟動「毒品唾液快篩試劑」檢測，如快篩結果呈陽性反應，將依「道路交通管理處罰條例」開單舉發，並當場移置保管車輛，以達「人車分離」，展現「毒駕零容忍」執法決心，該試劑未來將全面運用於路檢及取締危險駕駛勤務中，強化查緝毒駕的即時性與準確性。※【台灣好新聞】提醒您： 少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(08台灣好新聞 ・ 20 小時前
3嫌暴力討債拒檢！ 警匪逆向追逐 沿路車輛驚閃
新北市 / 綜合報導 新北市往林口的青山路，19日早上發生一起驚險的警匪追逐戰，有駕駛目擊，一輛白色轎車高速逆向行駛，差點就要跟他發生碰撞，而後方還有一輛警車窮追不捨，原來警方正在追緝暴力討債嫌犯，但車輛攔查不停，一路逃到桃園龜山才遭警方一網打盡。 駕駛開車在路上，這時前方突然衝出一輛，高速逆向行駛的白色轎車，其他車輛紛紛閃避，眼看就要撞上來，駕駛按了好大一聲喇叭提醒，緊急往右切才沒有撞上，過了幾秒後，警車緊跟其後窮追不捨，從另一個視角來看更驚險，白車朝著轎車快速往左閃，後方的警車則往右閃。駕駛嚇了一身冷汗，原來他們涉嫌將夏姓欠債人，約出來暴力討債，所幸被害人送醫後意識清楚沒有大礙，19日早上警方鎖定嫌犯車輛，在新北市三重區的一處停車場攔查時，嫌犯不願乖乖配合衝破閘門，一路跨縣市逃到桃園龜山的萬壽路二段，警方這才成功逮到人，而在過程中，警匪追逐在青山路二段上，一路逆向了500公尺，民眾驚慌閃避險象環生。新北市林口警分局偵查隊長黃文揚說：「逮捕高姓，賴姓，及陳姓3名涉嫌人，並查獲安非他命2包，依托咪酯煙彈13顆，毒咖啡包6包，還有吸食器等證物。」警方在車上搜出了大量毒品，3人罪加一等，在逃跑過程中還沿途驚險逆向，危及民眾安全，最終還是難逃法網，全遭警方一網打盡，依照傷害妨害自由恐嚇取財等罪嫌，移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
北港媽抵河樂廣場 黃偉哲接駕祈福
記者陳治交∕台南報導 「北港媽南都巡歷」進入第八天行程，二十二日抵達台南市知名地標河…中華日報 ・ 16 小時前
批日對「無核三原則」態度曖昧 中方：須嚴加管束
中日緊張關係不斷升溫，中國常駐國際原子能總署（IAEA）代表李松日前在維也納召開的理事會上，點名批判日本政府，指其對「無核三原則」表態模糊，恐有違背和平承諾之虞，直言「對這樣的日本必須嚴加管束」。鏡新聞 ・ 21 小時前
台南績優志工表揚 21人獲肯定
記者陳佳伶∕新營報導 一一四年台南市績優志工暨績優團隊表揚，南市勞工局志工表現卓越，…中華日報 ・ 16 小時前
越南中南部地區遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（中央社河內22日綜合外電報導）越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。相關當局今天指出，從11月16日迄今，洪災造成至少55人喪生，另有13人失蹤。中央社 ・ 17 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 22 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 20 小時前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 50 分鐘前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 15 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 17 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤
中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導台中街頭爆發全武行，一群男子相約飲酒，卻在酒後爆發口角衝突，一群人對著其中一人拳打腳踢，還有人拿出球棒痛毆，警方到場這群人已經鳥獸散，還跑到居酒屋續攤，涉案九人通通被警方帶回。酒後口角爆發全武行 男子遭多人痛毆倒地不起(圖/民眾提供)一群男子，街頭爆發口角衝突，其中一人，手持球棒，朝著穿外套的男子攻擊，其他人見狀，蜂擁而上，又踢又打，男子連滾帶爬，被打到無力反擊。但這群惡煞，不肯罷休，硬是把人給架起來，在馬路中，又是一陣拳打腳踢，打的男子，無處可逃，最後動手惡煞，一哄而散，留下被打的男子，呆坐在原地，久久無法起身，直到警方和救護車到場。這群人是朋友關係 飲酒後爆發口角糾紛衝突一發不可收拾(圖/民眾提供)糾紛地點，在台中西屯區福星北路上，警方獲報到場，這群惡煞，已經鳥獸散，跑到居酒屋續攤。動手打人，還講的一派輕鬆，原來這群人，是朋友關係，幾杯黃湯下肚後，爆發口角衝突，新仇加上舊恨，街頭全武行，一觸即發。動手男子和一旁助陣叫囂的總共九人 通通被警方帶回偵辦(圖/警方提供)動手男子和一旁助陣叫囂的，總共九人，通通被警方帶回偵辦，朋友相聚變成暴力衝突，不只友誼的小船翻覆，最重還得面臨五年有期徒刑。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：酒後口角全武行！ 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤 更多民視新聞報導不滿鴨肉店客人擋出入口! 莽男持武士刀.鐵勾攻擊行車糾紛演變暴力衝突 兩人街頭火爆扭打李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人民視影音 ・ 17 小時前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 50 分鐘前