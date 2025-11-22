東山老照片展走讀牛山水雲

「珍愛東山老照片電子書出版發表回顧展」，現場展出部分老照片，引起民眾熱烈共鳴與懷舊情感。（東山公所提供）

記者陳佳伶∕東山報導

推廣地方人文記憶與影像典藏，東山區公所廿二日舉辦「二０二五牛一下，沁水雲暨珍愛東山老照片電子書出版發表回顧展」，以走讀導覽、食農教育、老照片展和小農市集，感受山城歲月與人文風景。

東山公所說，位於水雲里的「牛山」，因山勢如伏臥老牛得名，牛首低垂面向聚落，象徵勤耕與守護；「水雲」取自山色雲霧縹緲、山水相映的詩意景致；走進水雲牛山，可看到層層山巒間藏著老屋、古厝與農作地景，有如一幅美麗風景畫。

這場活動以走讀導覽揭開序幕，從水雲國小啟程，由具地方文化素養的專業導覽員，帶領民眾穿梭在山城小徑與聚落間，沿途看見牛肉崎警察官吏派出所的歷史建築、昔日的交通記憶及生活軌跡、龍眼烘焙窯的農業文化等，體驗山城人文風情。

食農教育邀東山在地咖啡職人分享咖啡種植與烘焙故事，解說不同烘焙程度的風味特色與沖煮技巧；民眾品嘗東山香醇咖啡，感受山林氣候與土壤孕育的好風味。

「珍愛東山老照片電子書出版發表回顧展」，收錄東山影像資料，內容涵蓋白河大地震之東山記憶、東山宗教禮俗、農產故事、生活珍貴記憶、牛山油礦─記憶中的山城與特別收錄等，透過數位典藏方式，讓珍貴影像得以長久保存，成為後代了解地方歷史的重要窗口；現場展出部分老照片，引起民眾熱烈共鳴與懷舊情感。

東山區長張政郎表示，這次活動以「牛山」與「水雲」為主題，寓意「勤耕厚實、沁心如雲」，希望大家放慢腳步，走進牛山水雲，感受大地與人文的溫度，也看見東山的人文底蘊與社區活力，未來將持續打造屬於東山的生活美學與文化品牌。