東岸商場確認優先定約權案 大日公司二審仍敗訴

（中央社記者劉世怡台北23日電）基隆市府將東岸商場委由微風營運，原營運商大日公司提起確認優先定約權存在訴訟，一審敗訴。案經上訴，二審高院認為市府有是否續約的裁量權，今天仍判大日公司敗訴。可上訴。

根據台灣高等法院新聞資料，契約履行期間如經基隆市政府評定為營運績效良好，可「申請」優先定約。但是，市府對於是否續約及續約條件仍有裁量審核權限，本件大日公司上訴無理由，駁回上訴。

全案起於，民國104年12月31日，大日開發有限公司與基隆市府簽訂「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，約定市府將東岸立體停車場、附屬事業商場等資產委託大日營運；大日公司再與服裝股份有限公司（NET）簽訂租賃契約。

大日與市府合約期滿，未獲續約。市府決定重新招標，經評選後，由微風集團得標，接手營運東岸商場。

大日公司提起確認優先定約權存在訴訟，主張已經評定為營運績效良好，此OT（先經營、後移轉）案有優先定約權存在。

一審基隆地方法院認定，依促進民間參與公共建設法施行細則等規定，市府審核大日公司是否取得OT案優先定約申請時，有權要求大日公司提出資產總檢查相關資料，並提出優先定約申請日前至少3年的財務狀況相關資料。

一審表示，大日公司提出的資產總檢查資料，僅111年度資產點交財產清冊，並未提出各資產現況檢查結果，市府尚無從評估資產現狀與清冊有無不符、損壞或功能未符契約約定情形，且近3年財務狀況僅有大日公司片面提出的數字，無相關佐證資料，市府無從評估資產現狀及大日公司的財務狀況。

此外，一審認為，大日公司在OT契約明確承諾「同意將闢建完成的商場無償移轉予基市府」，市府以大日公司未依要求補正提出相關資料，且未將商場登記為市府所有為由，否准大日公司優先定約申請，並無違背促參法施行細則，市府依約行使裁量權限，也無恣意濫用契約上權利，判決大日公司敗訴。（編輯：蕭博文）1141223