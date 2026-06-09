「東岸的學生自治，有幾種樣子？」 近 80 位青年共寫「東岸學生圖鑑」

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▲全體與會長官貴賓及同學於縣府大禮堂大合影。

2026 學生自治交流茶會連兩年登臺東跨校簽署《學生交通議題協力備忘錄》

【記者 朱達志／台東 報導】為深化青年公共參與並串連跨校學生自治社群，「2026 年學生自治交流茶會（臺東場）—寶桑談話‧東岸學生圖鑑」於 6 月 6 日至 7 日在臺東舉行，吸引宜蘭、花蓮、臺東、屏東及全國各地約 80 位學生會幹部齊聚臺東。

本案由國立臺東大學學生會、轉駅創研試驗所兩個臺東在地單位，與社團法人臺灣北部大專院校學生自治聯合協會、社團法人臺灣學生聯合會共同主辦，並由教育部青年發展署、臺東市公所、臺東縣政府青年發展中心共同指導，形成中央、地方、校園與青年組織多方協力的公共參與實踐。教育部青年發展署陳雪玉署長透過錄影向與會學生致意，期勉全國青年自治幹部持續投入校園民主與公共參與；臺東縣長饒慶鈴亦透過影片向與會青年致意，介紹將於 7 月 3 日至 8 月 20 日登場的台東博覽會、邀請青年走進臺東，並表達對本次學生自治交流茶會的支持。

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本活動脈絡可回溯至 2024 年於臺東縣政府青年發展中心辦理的「成為引水人」；2025 年正式以「學生自治交流茶會」形式登場，並以「山海為席，議聲不息」為題。今年延續前兩屆累積，連續第二年於臺東辦理，並進一步擴大規模：活動天數首度從一日擴展為兩日，並首度結合「公民開箱」形式，透過導覽臺東的公共場域，帶領青年認識第一線實務現場。6 月 6 日晚間於臺東縣政府青年發展中心進行前夜交流暖身；6 月 7 日全日則於寶町藝文中心及臺東縣政府接力舉行正式活動。

▲教育部青年發展署陳雪玉署長特別錄影向同學勉勵。

上午場由臺東市長陳銘風進行「市政分享」，介紹臺東市的發展脈絡與市政推動方向，接續於寶町藝文中心進行茶會交流與場域走讀。寶町藝文中心前身為日治時期官舍群，是臺東市區少數保留完整的歷史街廓，對許多遠道而來的青年而言，是第一次親自走進這座城市的記憶現場。

下午場移師臺東縣政府大禮堂，先安排與談時段，邀請熟悉臺東高教場域的代表，從校務治理與學生自治面向交流經驗與觀察；接續登場的「議題探索市集」則以創新對話形式，圍繞校園制度與公共參與實務，展開四大議題、八個桌次的循環討論，由 8 位桌長帶領跨校青年深入交流《大學法》修法、《青年基本法》、學生自治多元代表性及 AI 數位工具等當代核心議題。

活動現場更促成國立臺東大學學生會與國立屏東科技大學學生會共同簽署《學生交通議題協力備忘錄》，串連宜蘭、花蓮、臺東、屏東等非都會區學校，未來將就學生交通議題相互支援、共同倡議，為本屆跨校協作留下具體成果。

▲陳昀楷委員（右）、藍光杰委員（左）於「校務治理與學生自治座談」與談現場。

活動亦獲中央與地方多方重視。臺東縣政府教育處長蔡美瑤、民政處副處長歐斐君，以及臺東市民代表陳金溪等親自出席；立法委員黃仁、黃建賓、莊瑞雄與臺東縣議會議長、副議長則派代表到場關心，共同見證東岸學生自治社群的成長。

縣府民政處青年發展中心表示，本次亦串聯臺東縣青年事務發展委員會多位青年委員擔任議題桌長，包括郭武嚳、黃立誠、藍光杰、陳昀楷等委員直接協力參與議題引導，將委員會在臺東累積的在地經驗帶入跨校學生自治討論現場，深化「校園、地方與政府」三方協力的青年公共參與機制。青年發展中心進一步指出，臺東始終堅持「以青年為核心」的城市願景，相信青年不只是政策的接受者，更是地方未來的共同設計者；期待這股翻轉地方的青年力量持續發光，並在即將登場的「2026 台東博覽會」及臺東青年《潮界帶 IN BETWEEN》策展與系列活動中延續，誠摯邀請民眾一同參與、以實際行動給予青年最大的支持與肯定。（照片翻攝畫面）